Dario Safina (PD) incontra i vertici dell'Amministrazione comunale di Santa Ninfa

18/07/2023 22:00:00

Economia, sviluppo, infrastrutture, ambiente, cultura: questi i temi che hanno fatto da filo conduttore all’incontro istituzionale che si è tenuto al Comune di Santa Ninfa, tra il deputato regionale Dem Dario Safina, il sindaco Carlo Ferreri e la sua vice Linda Genco, tesserata del Pd e risultata prima degli eletti al Consiglio comunale alle Amministrative dello scorso maggio.

“Un momento di confronto importante – ha dichiarato l’onorevole Dario Safina a margine dell’incontro – per conoscere e comprendere le reali necessità del comune belicino e le sue prospettive di sviluppo. Santa Ninfa è sempre stato un comune laborioso e la sua gente ha sempre dimostrato un grande dinamismo imprenditoriale. Non a caso, proprio nel suo territorio insistono alcune delle imprese economicamente più importanti della nostra provincia. Capire come e dove agire per agevolare lo sviluppo e semplificare la vita delle forze sane e produttive delle comunità è compito della politica e di chi li amministra”.

“Ecco perché – ha concluso Safina – ho voluto incontrare i vertici dell’amministrazione santaninfese e sentire dalla loro viva voce criticità e punti di forza. Rimettersi in piedi dopo il devastante terremoto del ’68 non è stata cosa semplice per il piccolo comune belicino, che oggi a distanza di oltre 50 anni da quella tragedia, continua a fare i conti con ritardi e cattiva gestione delle risorse che hanno rallentato i lavori post sisma. Sarò lieto di farmi portavoce all’Ars per tutte le esigenze che vorranno rappresentarmi. E tornerò volentieri a Santa Ninfa per verificare personalmente lo stato dell’arte delle diverse iniziative in essere”.

L'opposizione propone l'apertura pomeridiana del cimitero - Il gruppo di opposizione di «Insieme per Santa Ninfa» (che è maggioranza in Consiglio comunale) ha avanzato, nell'ultima seduta consiliare, per bocca del capogruppo Alberto Balsamo, la proposta di apertura pomeridiana del cimitero (nella foto l'ingresso) nelle ore meno calde, per tutto il periodo estivo. Nello specifico, il gruppo ha proposto l'apertura pomeridiana nelle giornate del mercoledì e del sabato, dalle 16,30 alle 18,30. Attualmente invece il cimitero è aperto un solo pomeriggio, il mercoledì, dalle 14 alle 18. Balsamo ha citato il recente avviso del Dipartimento regionale della Protezione civile, facendo rilevare l'elevato livello di allerta e il serio rischio di ondate di calore nei prossimi giorni. Da ciò la richiesta di spostare dalle 14 alle 16,30 l'apertura pomeridiana del cimitero.