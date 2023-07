21/07/2023 20:10:00

Al via “Fuori orario. Estate al Salinas”. Dal 26 luglio al 9 settembre il museo archeologico di Palermo aprirà in notturna con un cartellone di concerti, eventi, presentazioni e visite esclusive alle sue collezioni. Si tratta di un progetto legato alla città, organizzato da CoopCulture in collaborazione con le istituzioni culturali locali. Il cuore dell'iniziativa sarà un percorso itinerante immersivo costruito con il Teatro Biondo che farà “parlare” alcuni capolavori del museo.

La presentazione del progetto alla stampa si terrà lunedì prossimo 24 luglio alle 11 nella sede del Salinas, in piazza Olivella, a Palermo. Saranno presenti l’assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, il direttore del Salinas, Caterina Greco, il direttore del Teatro, Biondo Pamela Villoresi, il presidente del Conservatorio “A. Scarlatti”, Giovanni Angileri, e il direttore generale di CoopCulture, Letizia Casuccio.