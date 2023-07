Festival, cibo e cinema. Ecco gli eventi del weekend in provincia

22/07/2023 06:00:00

Il fine settimana in provincia di Trapani si presenta come una vera festa per gli amanti del cinema, della musica e della buona cucina.

Tra gli eventi imperdibili: il Sicily Food Festival a Marsala, il Marettimo Italian Film Fest sull'isola, SiciliAmbiente Film Festival a San Vito Lo Capo, le Orestiadi 2023 a Gibellina e il Mediterraneo Jazz al Parco Archeologico di Selinunte:

MARSALA - Proseguono fino a domenica 23 luglio gli appuntamenti dil Sicily Food Festival 2023 presso il Monumento ai mille. I visitatori potranno prendere parte a un percorso esperienziale alla scoperta della tradizione enogastronomica siciliana, con piatti tipici come pane ca meusa, panelle e crocchè, lo storico presidio slow food sfincione bianco bagherese, il cannolo di Piana degli Albanesi e la variante al pistacchio di Bronte. Sabato 22 luglio: 10:00 Eco Village inclusione (Resort Santa Maria); 10:00 Pittacqua - Corsi di pittura in acqua (Chiosco le vie del vento); 11:30 Tuna Tour - Inizio tour dei ristoranti di Marsala; 18:00 Apertura stand gastronomici (Lungomare Boeo); 19:00 Show Cooking Vittorio Castellani Chef Kumalè (M. ai Mille); 19:30 Tuna Tour - Inizio tour dei ristoranti di Marsala; 21:30 Concerto di Lello Analfino (Monumento ai Mille). Domenica 23 luglio: 10:00 Eco Village inclusione (Resort Santa Maria); 10:00 Pittacqua - Corsi di pittura in acqua (Chiosco le vie del vento); 11:30 Tuna Tour - Inizio tour dei ristoranti di Marsala; 18:00 Apertura stand gastronomici (Lungomare Boeo); 18:00 Premiazione Kite Surf Eurocup Italy 2023 (Monumento ai Mille); 19:00 Show Cooking Chef Gianmarco Milazzo (Monumento ai Mille); 19:30 Tuna Tour - Inizio tour dei ristoranti di Marsala; 22:00 Premiazione contest Tuna Tour (Monumento ai Mille); 22:30 Dj Set a cura di RMC101.Maggiori info su https://sicilyfoodfest.it.

SAN VITO LO CAPO - Sabato 22 luglio si conclude il SiciliAmbiente Film Festival. Il programma della giornata in breve: alle ore 19:15 Premiazione XII Regata Under 18 SiciliAmbiente. Memorial Pino Aiello – a cura di Laylane 20:00 Aperitivo letterario offerto da Olis Geraci e Vini Lauria con la presentazione del libro “Trenta Giorni e 100 lire” di Ester Rizzo, a cura di Navarra editore. Sarà presente l’autrice Alle ore 21:15 Incontro “Le trappole del Greenwashing” intervengono Giuseppe Onufrio direttore Esecutivo di Greenpeace Italia; Antonio Cianciullo giornalista e scrittore, coordinatore di Terra - canale sull’ambiente di Huffington Post; Giuseppe Cuffari direttore UOC Educazione Ambientale, Reporting, Salute ed Ambiente di Arpa Sicilia. A cura di Greenpeace Italia. Alle ore 21:45 Premiazione e cerimonia di chiusura della 15^ edizione del SICILIAMBIENTE FILM FESTIVAL. Alle ore 22:30 Spettacolo teatrale “Favola Industriale Blues” di e con Alessio Di Modica, produzione Area Teatro, coproduzione ReCommon. Qui il programma: www.festivalsiciliambiente.it.

MARETTIMO - Sabato 22 luglio ultima giornata per il "Marettimo Italian Film Fest". Il programma in breve: dalle ore 18 alle ore 24 - Lungomare di Marettimo:Green Village Villaggio espositivo. Esposizione di eccellenze siciliane; dalle ore 18 alle ore 20 – Oratorio parrocchiale: Speciale Mare: Corti e documentari dedicati al mare; ore 21:30 Porto di Marettimo, Area Palco - Premio Stella Maris - Premiazione della IV edizione del Marettimo Italian Film Fest / We Love The Sea. Tra gli ospiti Colapesce e Dimartino. Ospite d’onore con premio alla carriera: Maria Grazia Cucinotta. Conducono Roberta Morise e Beppe Convertini; alle ore 23.30 Porto di Marettimo, Area Palco - Talk&Music con Colapesce e Dimartino. Il programma completo su www.marettimoitalianfilmfest.com

SEGESTA - Ai piedi del Tempio di Segesta fino a domenica 23 luglio si svolge la prima edizione del K-Festival, manifestazione in cui letteratura e scrittura marciano compatte al fianco della musica ne L'ArabaFenice. Sabato 22 luglio - ore 20.00: Romana Petri, Viola Ardone e Beatrice Monroy con Nadia Terranova e Annalisa De Simone. Letture di Virginia Alba. Domenica 23 luglio - ore 20.00: Concerto di Vasco Brondi "Viaggi Disorganizzati".

MARSALA - Il 22 e il 23 luglio, all’interno dell’atrio Comunale, si tiene la seconda edizione di "Marsallah Micromini Festival", manifestazione con la direzione artistica di Fabrizio Lombardo. Due giorni di spettacoli dal vivo, con ingresso libero, nel corso dei quali si avvicenderanno sul palco quattro artisti: Lidia Miceli (Muta Penelope), Daniele Parisi (Abbasso Daniele Parisi), Giulia Trippetta (La Moglie Perfetta) e Carlo Amleto (Show).

MARSALA - Proseguono anche le conversazioni letterarie della rassegna Otiosa Estate: sabato 22, ore 19.30 presso l’ex Convento del Carmine, l'appuntamento è con Silvio Perrella e un’intervista impossibile a Italo Calvino (interpretata dall’autore e da Melania Genna). L’incontro sarà introdotto da Rossella Giglio del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea della Città di Marsala. Info e prenotazioni whatsapp: 333 727 7176

TRAPANI - Sabato 22 luglio alle 21,15 al Chiostro di san Domenico a Trapani secondo appuntamento estivo di Trapanincontra, la rassegna curata da Giacomo Pilati, organizzata dal Comune di Trapani e dalla Biblioteca Fardelliana. Gaspare Grammatico presenta il suo libro "Una questione di equilibrio" (Gialli Mondadori).

TRAPANI - Sabato 22 luglio, alle 21.00, l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese diretta da Alberto Maniaci si esibirà al Teatro Giuseppe Di Stefano, alla Villa Margherita, a Trapani, per un Concerto Sinfonico che vedrà protagonista il complesso orchestrale del Luglio Musicale Trapanese. I biglietti per il concerto sinfonico sono in vendita sul sito del Luglio Musicale Trapanese e presso il botteghino del Teatro alla Villa Margherita.

GIBELLINA - Weekend di spettacolo al Baglio di Stefano per le Orestiadi 2023. Sabato 22 luglio, alle ore 21.00, arriva il "Pinocchio" di Collodi del Teatro del Carretto, spettacolo che unisce la poetica delle favole e i linguaggi del Teatro contemporaneo. Domenica 23 luglio, alle ore 21.00, va in scena lo spettacolo "Il derviscio di Bukhara", opera di Alberto Samonà che ci offre un viaggio che, attraverso narrazione, musica e danze sufi, permette al pubblico di incontrare la spiritualitaÌ€ dei dervisci, di cui Bukhara, cittaÌ€ nel cuore dell’Asia Centrale, fu in vari periodi uno dei centri piuÌ€ importanti. Biglietti acquistabili online sul sito di Fondazione Orestiadi. Info al numero 0924 67844 o all'email festival@orestiadi.it

FAVIGNANA - Dal 22 luglio al 12 agosto, nelle Cave del Giardino dell’Impossibile di Favignana, cultura, storia, natura e musica animeranno le quattro serate dell’evento “Cave Light Sound”. Sabato 22 luglio, alle ore 21.00, appuntamento con Margherita Riotta (Tita).Biglietteria info: +39 333 4136673/+39 380 1527808. Prenotazione ticket: www.giardinodellimpossibile.it

SELINUNTE - Serate jazz al Parco archeologico di Selinunte con la terza edizione del Mediterraneo Jazz. Sabato 22 luglio, in prima serata alle 21.30 il MaMaSi trio, composto da Silvia Bolognesi (contrabbasso), dalla compositrice Maria Merlino, tra le poche musiciste donne a dedicarsi al sax baritono, e da Mariasole De Pascali al flauto traverso. A seguire, alle 22.30, i Radicetersa trio con Tommaso Miranda al sax baritono, Domenico Sabella alla batteria e Alessio Cordaro al contrabbasso.Domenica 23 luglio alle ore 21.30 la serata finale è dedicata a Paolo Angeli, chitarrista, compositore ed etnomusicologo italiano.

SELINUNTE - Nel fine settimana del 23 luglio è possibile scoprire la storia del Parco Archeologico di Selinunte con un percorso serale. Si potrà visitare la Collina Orientale e il Baglio Florio dalle 20 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23.00) nei weekend fino al 23 luglio, poi dal 28 luglio, ogni sera per tutta l’estate. Per info telefonare allo 0923 1990030. Prenotazioni online sul sito di Coopculture. Ultimo ingresso alle 23.00.

SELINUNTE - Sabato 22 luglio alle 21.00, presso il Giardino del Pensiero Contemporaneo a Selinunte (accanto l’ingresso del Parco Archeologico), Giovanni Di Marco presenta il libro “L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi” (Baldini e Castoldi). Dialogherà con l’autore Antonino Cangemi.

MAZARA DEL VALLO - Proseguono gli eventi dell’Estate Mazarese 2023. Sabato 22 luglio dalle ore 22 nel lungomare Mazzini spettacolo musicale "I Quaranta che ballano...90" con musica degli anni 90 e animazione (videopresentazione). Domenica 23 luglio primo appuntamento con il Festival della Luce diretto da Giacomo Bonagiuso. Dalle ore 21 al Chiostro del Collegio dei Gesuiti va in scena "MÉDÈA. ARCANA OPERA IN CANTO", una riscrittura moderna del mito di Euripide, scritta e diretta da Bonagiuso, ambientata nel Risorgimento siciliano. "Questa edizione di Felux - dice Bonagiuso - ha per tema la contaminazione. I generi artistici che si plasmano e si trasformano per rileggere la contemporaneità. Una sperimentazione che elegge come suo luogo la provincia e luoghi d'incanto". Spiccano le voci di Roberta Scacciaferro, artista già nota ai palcoscenici siciliani ed italiani, Riccardo Sciacca, musicista siciliano, che firma anche la direzione musicale, e le giovani Gloria Stallone, Erika Cusumano e Federica Nuccio. Le partiture musicali saranno eseguite dai musicisti lilibetani Gabriele Genna e Vincenzo Di Vita. Special guest nella installazione video realizzata dal filmmaker Benito Frazzetta, è la giovanissima promessa del cinema siciliano Matilde Sofia Fazio. Costumi decorati da Enza Genna e service luci e audio di Primafila. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

ERICE - Per il programma di “Erice Estate 2023”, sabato 22 luglio, alle ore 18.30 presso l’Enoteca comunale, presentazione del libro “Trapani segreta” di Angela Serraino a cura dell’Ass. Strada del Vino Erice DOC.

VALDERICE - Secondo appuntamento della rassegna letteraria Terrazza d’Autore, che si svolgerà domenica 23 luglio, alle ore 19.00 al teatro comunale “on. Nino Croce” di Valderice, è dedicato alla riscoperta di una grande voce femminile del Novecento, Anna Maria Ortese.

SALAPARUTA - Il 22 luglio, alle ore 21.00, si esibisce per la seconda volta il coro polfonico BelCanto al chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini. Il coro nasce grazie alla passione per la musica che unisce grandi e giovani. L’ingresso è gratuito. Info a coropolifonicobelicecanto@gmail.com o al 347 6122776

PANTELLERIA - Sabato 22 luglio alle 22.00 "Viaggi nei salotti europei" alla Chiesa San Gaetano di Scauri con violoncello e violino di Cristina Vidoni e Katarzyna Solecka. L’evento fa parte del "Festival Suoni Panteschi – Chamber Festival", che prevede appuntamenti che si susseguono in differenti location nella splendida cornice dell'isola di Pantelleria.

SELINUNTE - Dal 22 luglio al 5 settembre 2023, presso il Momentum Bio Resort, è possibile visitare la mostra “Storie oniriche di materie” di Sergio La Barbera, curata da Giuseppe Maiorana. Visite tutti i giorni, dalle 10 alle 21.