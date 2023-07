Cifa Trapani incontra il sindaco, la direttrice del Parco Nazionale e gli imprenditori di Pantelleria

22/07/2023 02:00:00

Una delegazione di CIFA Trapani ha incontrato il Sindaco D’Ancona, la Direttrice del Parco nazionale e diversi imprenditori dell’Isola.

“Continua l’impegno della nostra Confederazione a favore del territorio, delle imprese, dei lavoratori e per il lavoro”. Così il Presidente provinciale di CIFA Italia, Gaspare Ingargiola, ha commentato la missione di una delegazione di CIFA Trapani a Pantelleria. Ingargiola, il Dirigente Area Legale Amministrativa e Civile C.I.F.A Trapani, Filippo Inzirillo, e la Responsabile della Segreteria organizzativa di CIFA Trapani, Carla Billardello, sono stati ricevuti dal Sindaco del Comune di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona.

Nel corso del proficuo incontro, il presidente di CIFA Trapani, portando i saluti del Presidente nazionale, Andrea Cafà, ha rappresentato al Primo cittadino pantesco le attività svolte dalla Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome che rappresenta oltre 165 mila imprese e più di 1,2 milioni di lavoratori. Si è parlato di formazione professionale, agricoltura, turismo, artigianato, edilizia, sicurezza. Ingargiola ed Inzirillo hanno illustrato gli strumenti del “welfare” offerti dalla Confederazione per la formazione dei lavoratori, sullo sviluppo delle imprese del territorio, sui sistemi innovativi del lavoro. Nel corso della missione nella “perla nera” del Mediterraneo che fra le sue bellezze, uniche, paesaggistiche vanta i caratteristici “dammusi” e la presenza di circa 12000 km di muretti a secco, la delegazione di CIFA Trapani ha incontrato anche la Direttrice dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, dott.ssa Sonia Anelli, e diverse realtà produttive locali.

Il Parco, che copre l’80% della superficie dell’Isola, è stato istituito ufficialmente a metà del 2016 (l'ultimo parco nazionale italiano ad essere stato istituito, e il primo in Sicilia) e racchiude un territorio che coniuga millenni di storia, tradizioni e biodiversità, un patrimonio agricolo nel quale operano numerose imprese, rappresentanti della cosiddetta “agricoltura eroica”, viste le condizioni ambientali “estreme”, capace di ottenere risultati straordinari; vedi, ad esempio, il riconoscimento dell’Unesco per la coltivazione della “vite ad alberello” iscritta nella lista del “Patrimonio immateriale dell’Umanità”. Continua, pertanto, in maniera incessante, l’attività di “audit” nei vari Comuni della Provincia di Trapani da parte della segreteria provinciale di CIFA finalizzata all’attivazione di strumenti operativi, in sinergia pubblico-privato, per la ripartenza del settore produttivo, grazie anche alla recente istituzione della Consulta del Lavoro, a supporto delle imprese.