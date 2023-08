Arriva la tempesta: ecco le zone che saranno colpite in Sicilia occidentale

04/08/2023 17:32:00

Il maltempo eccezionale che in queste ore sta investendo l'Italia sta per arrivare anche in Sicilia. In provincia di Trapani sono previste pioggie e temporali nella notte, ma il cielo sta già cambiando nel pomeriggio di oggi, 4 Agosto, con un calo delle temperature e folate di vento.

La Sicilia occidentale verrà raggiunta la sera/notte di venerdì e sabato 5 Agosto 2023, da un netto calo termico, forti venti di maestrale ed anche piogge e temporali sparsi.

I settori maggiormente coinvolti inizialmente dovrebbero risultare quelli centro-occidentali, specie il settore tirrenico settentrionale tra palermitano e trapanese.

Oltre al già citato forte calo termico, ci attendiamo anche un aumento del moto ondoso in questi settori, dove la ventilazione di maestrale soffierà localmente anche in modo intenso.

Per domani sabato 5 Agosto, è stata diramata un'allerta meteo gialla dalla Protezione Civile per le province di Trapani e Palermo. Qui l'avviso.