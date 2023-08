Oggi, Mario Venuti in concerto al Cretto di Burri

05/08/2023 10:00:00

Oggi, sabato 5 agosto, Mario Venuti sarà in concerto alle ore 19.00

nel labirinto del Cretto di Gibellina di Alberto Burri a Gibellina durante un’installazione teatrale in cui andranno in scena le Favole Siciliane di Italo Calvino. L’evento, omaggio al centenario della nascita del geniale scrittore, fa parte della quarantaduesima edizione del Festival delle Orestiadi di Gibellina. Clicca qui per maggiori informazioni

Il luogo, che con la sua superficie di circa 80 000 metri quadrati è una delle opere d'arte contemporanea più estese al mondo, illuminata della luce del tramonto sarà una cornice magica che farà vivere agli spettatori una esperienza unica e indimenticabile.