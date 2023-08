17/08/2023 15:56:00

Non c'è pace per i marsalesi. Continuano i disagi idrici in città.

Il settore Idrico del Comune di Marsala rende noto che potrebbero verificarsi disagi nell'approvvigionamento dell'acqua in parte del versante nord del territorio, a partire da via Trapani. In pratica, ieri, il surriscaldamento della cabina elettrica a servizio della stazione di pompaggio di contrada San Silvestro ha provocato l'interruzione di corrente alle pompe. L'Enel è prontamente intervenuta, ma bisognerà attendere ancora alcune ore per la funzionalità a pieno regime della rete idrica interessata al guasto.