Bambino di 4 anni di Menfi muore dopo otto giorni di ricovero

18/08/2023 09:45:00

E' mistero a Palermo sulla morte di Gioele Palminteri, il bambino di quattro anni di Menfi, morto all'ospedale "Di Cristina" dopo un ricovero di circa otto giorni.

Il piccolo Goele è stato trasportato al pronto soccorso di Sciacca con un forte mal di pancia. Dopo i primi accertamenti si è deciso di trasferirlo a Palermo dove è stato ricoverato in reparto. Le condizioni, però, sono peggiorate e il bimbo è stato portato in rianimazione.

Non si sa per il momento cosa abbia causato la morte del bambino. E a Menfi c'è una comunità sotto choc. Il sindaco Vito Clemente che è stato a trovare la famiglia in ospedale ha annunciato il lutto cittadino.

"La comunità di Menfi piange la scomparsa di Gioele Palminteri - scrive Clemente -. Ho proclamato il lutto cittadino e, di conseguenza, tutti gli eventi in programma per Porto Palo in festa saranno annullati. L'amministrazione comunale dispiaciuta e addolorata esprime le proprie condoglianze alla famiglia Palminteri".