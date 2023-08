18/08/2023 09:00:00

Tir a marcia indietro in autostrada. Gli agenti della polizia stradale di Caltanissetta hanno fermato l’autista di un Tir sulla A19 Palermo-Catania all’uscita della galleria di Tremonzelli.

Il conducente che, si trovava sulla corsia in direzione di Catania - sulla quale al momento c’è la deviazione sulla carreggiata - improvvisamente ha cominciato ad andare in retromarcia creando grave pericolo per la circolazione stradale. L’uomo dovrà pagare 430 euro di multa e gli saranno decurtati 10 punti sulla patente.