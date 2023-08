Avis di Marsala, una giornata di donazioni dedicata a Tonio Gandolfo

18/08/2023 22:10:00

L'Avis Marsala dedica una giornata di donazioni in memoria del prof. Tonio Gandolfo, storico e filosofo, docente del Liceo Classico “Giovanni XXIII”. In collaborazione con la Famiglia Gandolfo, nel 25° Anniversario dalla scomparsa, l'Associazione di Volontariato vuole omaggiare un uomo di cultura che credeva nell'importanza di un gesto così generoso e altruistico, qual è la donazione di sangue.



Lunedì prossimo - 21 agosto - i donatori saranno accolti nella sede sociale di via Bruzzesi 30 a partire dalle ore 8:00 (prenotazioni online https://avis-comunale-marsala.reservio.com/). I lavoratori dipendenti potranno richiedere il certificato per giustificare l'assenza e, secondo la normativa in materia, fruire della giornata libera “per donazione sangue”.