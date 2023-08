Roy Paci e gli Ottoni Animati pronti a fare festa a Marsala. Come assistere al concerto

18/08/2023 13:00:00

E' tutto pronto a Marsala per il ritorno di Roy Paci e gli Ottoni Animati che si esibiranno in concerto sabato 19 agosto in Piazza della Vittoria (Porta Nuova).

Roy Paci e gli Ottoni animati sono carichissimi e pronti a far vivere un concerto indimenticabile

di “Toda joia toda beleza”.

Il concerto a Marsala fa parte del “Viva la banda” tour che ha già toccato le più importanti città siciliane.



Roy Paci, trombettista e cantante siciliano che vanta collaborazioni con gli Africa Unite, Manu Chao, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Giorgio Conte, porta a Marsala un progetto originale in collaborazione gli Ottoni Animati, la marching band itinerante trapanese, un mix spontaneo ed esplosivo nato nel 2008 come risultato di una ricerca tra i suoni tipici della musica popolare siciliana e il folk internazionale. I musicisti sono pronti a far scatenare il pubblico con una ventata di sicilianità unita ai ritmi balkanici, arabici, indie e reggae.

Il concerto di Marsala, Sabato 19 Agosto, in piazza della Vittoria, inizia alle 21.30. I biglietti costano 15 euro e si possono acquistare a questo link.