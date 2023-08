Selinunte. Di nuovo chiuso il bar-pizzeria della figlia di Fontana che aveva cambiato titolare

19/08/2023 12:45:00

Chiude di nuovo “Mamma Mimma”, il bar-pizzeria nel centro di Marinella di Selinunte, che aveva riaperto dopo una prima chiusura a causa di un’interdittiva antimafia nei confronti della titolare.

Il 7 agosto scorso era stato infatti registrato un atto dal notaio, in cui la signora Stefania Triolo (figlia non riconosciuta di Giuseppe Rocky Fontana) cedeva la propria quota societaria alla madre, Mimma Safina. Il locale ha dunque potuto riprendere la propria attività, seppur per pochi giorni, nell’attesa del ricorso al Tar, i cui tempi non sono brevissimi.

La nuova amministratrice della società, lo scorso 10 agosto, aveva presentato la Scia al comune per ottenere il proprio subingresso, che però non è stata considerata legittima, comportando il divieto di prosecuzione dell’attività.