A Castellammare i festeggiamenti per Maria Santissima del Soccorso

19/08/2023 06:00:00

Con la consegna delle chiavi della città a Maria Santissima del Soccorso da parte del sindaco Giuseppe Fausto e delle autorità civili e militari, il 19 agosto entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Patrona già avviati il 1° agosto, con più momenti religiosi e scanditi, nelle tre giornate, dallo scampanio dei sacri bronzi e lo sparo di mortaretti alle sette del mattino.

Come da tradizione, il 19 agosto alle ore 18, i festeggiamenti saranno scanditi dal rullio dei tamburi e la banda musicale “Città di Castellammare”, dal palazzo municipale, accompagnerà il corteo di autorità civili e militari in chiesa Madre.

Nel corso della celebrazione eucaristica delle ore 18,30 il sindaco Giuseppe Fausto consegnerà simbolicamente le chiavi della città alla Patrona. Seguirà il suggestivo trasporto dell’immagine della Madonna alla cala marina con la tradizionale processione a mare e la benedizione ai pescatori che seguono la processione con le loro imbarcazioni nonché la benedizione di tutto il Golfo di Castellammare. Quest’anno ci sarà anche la banda musicale che, a bordo di un catamarano, seguirà la processione suonando in mare per la Vergine.

Il 20 agosto sfilata di carretti siciliani trainati da cavalli con partenza prevista, intorno alle 19,30, da piazza Petrolo, quindi il percorso in centro città in zona “Quattrocanti” e la sfilata per il corso Garibaldi fino alla “testa della corsa”.

Sempre il 20 agosto concerto ad ingresso gratuito in piazzale Stenditoio dove, a partire dalle ore 21,30 si esibirà il noto cantante Lello Analfino.

Il 21 agosto, giorno conclusivo dei festeggiamenti per la Patrona, gli uffici comunali rimarranno chiusi. Proprio nella giornata del 21 agosto, alle ore 18, 30 le autorità civili e militari raggiungeranno in corteo la chiesa Madre dove si terrà la celebrazione eucaristica.

A partire dalle ore 20, la partecipata processione per le vie cittadine. Al rientro in chiesa madre del simulacro della Madonna, accompagnata dal grido di “viva la bedda matri di l’assicursu”, i giochi pirotecnici alla cala marina a chiusura dei tre giorni di festeggiamenti.

La devozione alla Madonna del Soccorso è molto diffusa anche grazie alla memoria dei tanti emigrati che la festeggiano nelle stesse giornate, dal 19 al 21 agosto, negli Stati Uniti e in altre parti del Mondo.

Quest’anno, inoltre, il 16 settembre, ricorre il 225º anniversario dell'incoronazione della Madonna del Soccorso e del Bambino poiché nel 1797 il Vaticano le concesse due corone d'oro, per i miracoli compiuti. Il 16 Settembre dell'anno successivo (1798) Papa Pio VI incoronò ufficialmente la Beata Vergine.

In occasione dell’anniversario sono previste diverse celebrazioni e manifestazioni. Tra queste si è già svolto il gemellaggio con la città di Sambuca di Sicilia che ha concesso una delle undici corone per la Madonna dell’Udienza. La corona è stata illuminata e posizionata ai “quattro canti” in onore della Patrona di Castellammare del Golfo.

