19/08/2023 22:00:00

Si terrà a Levanzo, la più piccola delle isole Egadi, il concerto di Jaka. L'Associazione Libeccio di Levanzo, grazie al contributo del Comune di Favignana, ha inserito nel calendario degli eventi estivi 2023, una manifestazione che coinvolgerà tutta l'isola. Il concerto è programmato per il 22 agosto 2023 alle ore 22:00. Jaka, con la sua tribù, si troverà a Levanzo già dal 21agosto e fino al giorno dopo il concerto, per vivere l'isola e "scaldare" con la sua passione isolani e ospiti, sopraggiunti anche per l'evento. Sponsorizzano la manifestazione anche i bar Arcobaleno e Romano. Il service sarà curato da Franco Marino.