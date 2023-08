Sicilia. Ragazza impiccata in un casolare. Fermati il fidanzato e un amico: "hanno inscenato un suicidio"

Una 25enne moldava, Vera Schiopu, è stata trovata morta impiccata, ieri sera, nella casa di campagna di contrada Sferro, in territorio di Ramacca (Ct), in cui viveva. Secondo le indagini dei carabinieri non sarebbe stato un suicidio, ma una...