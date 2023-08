Rifiuti speciali abbandonati nel centro di Favignana

20/08/2023 11:00:00

Secchi di vernice, materiale da risulta, una bombola e anche una bicicletta.

Rifiuti speciali e di vario genere sono stati abbandonati nel corso della notte in una via del centro di Favignana. I responsabili sono stati individuati, attraverso le telecamere di videosorveglianza, e saranno deferiti all’Autorità giudiziaria.

“Un gesto grave e inaccettabile”, commenta il sindaco Francesco Forgione. “Chi compie atti simili, per giunta in pieno centro e in uno dei luoghi più frequentati di Favignana, offende l’intera comunità e coloro, la stragrande maggioranza, che rispettano il territorio e amano la propria isola”. “Le Istituzioni preposte – prosegue il sindaco – agiranno di conseguenza. Voglio però rinnovare l’invito a rispettare le norme e l’ambiente perché solo attraverso un comportamento civile potremo salvaguardare le nostre Isole”.