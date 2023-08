Grillo e l'effetto domino

20/08/2023 16:00:00

Effetto Domino. Si definisce tale quando genera un innesco a cascata di episodi indesiderati da parte di un evento primario.

La catena di fenomeni sgraditi non si ferma necessariamente a un singolo fatto secondario, in quanto quello primario può causare più accadimenti secondari o l’avvenimento secondario ne può a sua volta innescare un altro. Il nome deriva evidentemente dalla variante del gioco del domino in cui le tessere vengono disposte verticalmente sul lato più stretto a breve distanza l’una dall’altra; facendo cadere la prima tessera su quella successiva si causa un effetto a catena -detto appunto effetto domino-a seguito del quale ciascuna tessera fa cadere la successiva. Una caratteristica importante dell’effetto domino è che la grandezza delle conseguenze derivanti dagli eventi secondari può essere più gravosa di quella legata all’evento primario.



Usualmente l'espressione è usata in riferimento a serie di eventi correlati che si verificano a breve distanza l'uno dall'altro, sia meccanicamente -in senso letterale dell'espressione-sia nel significato figurato, ad esempio in campo finanziario o politico. In Cina il rischio che il fenomeno venga avviato, è perché il gruppo immobiliare Evergrande, in crisi dal 2021,ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti,adesso esiste il timore che crolli il settore immobiliare dela nazione con le inevitabili ricadute su tutta l’economia, già alle prese con un forte rallentamento.

La società è stata una delle più solide e rampanti degli ultimi 20 anni, diventata in breve tempo la principale sostenitrice dello sviluppo immobiliare della Cina e protagonista della crescita economica del paese, allargando i suoi affari in moltissimi altri settori,dal calcio alle automobili elettriche. La squadra della società, la Guangzhou Evergrande, è stata allenata anche da Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. Le ripercussioni sarebbero planetarie con un altra Lehman Brothers all'orizzonte. A Marsala la reazione a catena l'ha scatenata il primo cittadino con le sue scelte e fin da subito con la nomina ad assessore di Milazzo in quota FdI ma disconosciuto dalla Genna, successivamente a cascata, Civicamente, Noi Marsalesi,poi in ordine sparso,Vinci e Carnese. Card in bilico la Martinico. L'Effetto Domino può cagionare catastrofi.

Vittorio Alfieri