La settimana sportiva: Calcio protagonista con diverse amichevoli - Marsala Volley presenta la nuova società

21/08/2023 06:00:00

• Calcio Trapani: nasce la Scuola Calcio Trapani. In collaborazione con la Polisportiva Forese, il progetto pone come obiettivo la creazione di una scuola calcio che possa formare il giocatore a 360 gradi con tecnici e istruttori qualificati all’interno degli impianti sportivi Forese con campi a 5 e campi a 7. La Scuola Calcio prenderà ufficialmente il via con l’inizio della nuova stagione ma a partire dal 28 Agosto si terranno gli open day per poter conoscere le attività di base per le squadre Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci e sottoscrivere le prime iscrizioni.

• Basket: si è tenuto il primo allenamento stagionale sotto la direzione dello staff tecnico granata guidato da coach Daniele Parente. Tutti gli allenamenti di questa prima fase di preparazione, in attesa della fine dei lavori del Pala Ilio, si effettueranno al Palazzetto dello Sport di Buseto Palizzolo e saranno a porte chiuse. Sin dal primo giorno coach Daniele Parente potrà contare su tutti gli atleti granata in attesa dell’arrivo dei 2 USA che, come di consueto, necessitano di un po' di tempo in più per espletare le pratiche di Visto. Ad affiancare il Coach livornese, due assistenti di valore: il riconfermato Alex Latini e Daniele Quilici, nella scorsa stagione capo allenatore ad Omegna in Serie B. Il ruolo di preparatore atletico sarà nuovamente ricoperto da Salvatore Sorrentino. Queste le parole di coach Daniele Parente: "Alex Latini è un ragazzo che ha molta passione, un eccellente professionista molto preparato e sono sicuro che migliorerà ulteriormente. Daniele Quilici sarà altrettanto importante per competenze tecniche e soprattutto porterà esperienza visto che ha già ricoperto il ruolo sia di vice che di capo allenatore. Per quanto riguarda Salvatore Sorrentino ritengo che abbia tutte le capacità, e ormai anche l’esperienza, per gestire questo nuovo gruppo di giocatori. Siamo pronti e molto carichi per partire".

• Twirling: la marsalese Chiara Parisi sul tetto del mondo. Alla Nations Cup svoltasi a Liverpool dal 3 al 8 agosto la giovane atleta nella categoria Xstrutting Livello B categoria Youth stacca il pass per la finale ed entra di diritto tra i 10 atleti migliori al mondo alla sua prima esperienza internazionale a soli 12 anni. Per lei finale da brivido ed emozioni indescrivibili. L’intera società e le compagne di squadra si stringono intorno a lei per festeggiare questa enorme conquista e scommettere su di lei ancora per il futuro. Il tecnico Giulia Mirabile che ha seguito Chiara Parisi nel suo percorso agonistico sin dall’inizio ha ottenuto riconoscimenti dall’intero mondo sportivo.

• Taekwondo: Il mazarese Pietro Vassallo Classe 2007 in queste ore sta partecipando al terzo raduno Nazionale juniores presso il centro di preparazione olimpica, Giulio Onesti di Roma, sede di allenamento della FITA – Federazione Italiana Taekwondo. L’atleta Vassallo è tesserato con l’associazione sportiva di Mazara del Vallo Asd Fighter Taekwondo Sicilia, diretta dai maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno. Il prossimo 25 agosto parteciperà al campionato Europeo Juniores che si svolgerà a Tallinn in Estonia. Grande soddisfazione per la squadra che lo sostiene lavorando per creare campioni del presente e campioni del futuro.

• Calcio Promozione: Prima uscita per l'FC Marsala che al Nino Vaccara, in un allenamento congiunto, gioca contro il Mazara di Riccardo Abbenante e l'Asd Sport Palermo di Salvatore Tedesco. Ci si attendeva una squadra legnosa ed ancora fuori forma, visto il ritardo nella preparazione a causa del ripescaggio federativo, ed invece, i ragazzi di Totò Brucculeri giocano 45' a viso aperto contro i più quotati giocatori del Mazara cogliendo un palo con Rustico e sbagliando un gol facile a tu per tu con il portiere canarino. Il gol dei padroni di casa con King arriverà nel finale di tempo dopo i cambi di Mister Brucculeri. Nel secondo match gli azzurri regolano lo Sport Palermo, che militerà nel campionato di prima categoria, con un gol di Dario Meo appena riconfermato tra i ranghi azzurri. Un sorriso è spuntato sul viso del Presidente Giovanni Sardone che ha elogiato la squadra e lo staff al seguito per l'impegno profuso, ricordando che le partite vere inizieranno tra qualche giorno con il match di Coppa Italia contro il San Vito Lo Capo e che bisognerà essere ancora più pronti di oggi perchè quella partita sarà un altra storia. Martedì 22 agosto alle ore 17.00 presso gli spazi delle Saline Genna, la società presenterà il parco giocatori e gli sponsor che hanno aderito al progetto. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

• Beach Volley: Si terrà il 22 ed il 23 agosto presso il Lido Monnalisa di Tre Fontane la seconda edizione della Sicily Cup, il torneo Open sia maschile che femminile di Beach Volley che la scorsa estate ha appassionato il folto pubblico intervenuto. La manifestazione patrocinata dall'Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Campobello di Mazara e dalla Fipav Sicilia avrà in dotazione un'importante montepremi che lo rende ancora più competitivo. L'organizzazione dell'evento è a cura della Fly Volley, società sportiva che insieme al Marsala Volley militerà nel Campionato nazionale serie B1 di Volley Femminile della prossima stagione. La conferenza stampa di presentazione di questo nuovo progetto sportivo è stata indetta per le ore 19.00 di venerdì 25 agosto presso il Circolo Canottieri di Marsala.

• Scacchi: Con l’organizzazione dell’ASD Lilybetana Scacchi e dello CSEN Comitato Provinciale di Palermo, si è svolto in Piazza Biscione a Petrosino il XII Torneo Scacchi Sotto le Stelle, valido come Campionato Regionale CSEN, con cadenza di gioco Rapid con 64 giocatori che si sono dati battaglia sulla scacchiera. A prevalere dopo 7 turni di gioco è stato il Candidato Maestro lilybetano Pietro Savalla, che ha totalizzato 6,5 punti su 7 e che ha preceduto di mezza lunghezza sul podio, rispettivamente il giovane palermitano Marco Miosi e l’altro giovane lilybetano Gianvito Genovese. Premi di fascia sono andati ai marsalesi Davide Montalto (Under 16) e Edoardo Fontana (Under 8), ai palermitani Federico Noto (Under 14) e Umberto Di Fede (Under 10), al bagherese Loreto Genualdi (Under 12) e al fiorentino Giuseppe Albori (Under 18). Ottima la direzione arbitrale del Candidato Arbitro Nazionale Michele Colicchia, che ha dovuto correre a destra e a manca, macinando svariati chilometri, per soddisfare le svariate esigenze dei giocatori. Alla manifestazione hanno presenziato Giuseppe Cerami, Presidente dell'ASD Lilybetana Scacchi e Presidente del Comitato Regionale della FSI e Salvo Cottone, responsabile della sezione scacchi dello CSEN Palermo, che ha voluto testimoniare l’impegno del suo Ente di Promozione Sportiva nella divulgazione degli scacchi, sport della mente per eccellenza. All’avvio del torneo e successivamente alla premiazione è intervenuto, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Petrosino, l’Assessore Franco Pellegrino, che si è complimentato per l’ottima riuscita della manifestazione, che quest’anno ha realizzato numeri davvero ragguardevoli e si augura che la stessa possa essere ripetuta negli anni a venire con numeri sempre crescenti.

• Calcio Femminile: Il Calcio Femminile Marsala si prepara a ripartire con la stagione sportiva 2023-2024. A lasciarle spazio, una strepitosa stagione che ha messo in risalto il potenziale della grande famiglia azzurra che è adesso pronta ad aprire il ventiquattresimo anno di attività. Due gli appuntamenti fissati per il mese corrente che avranno luogo presso il centro sportivo aggregativo polivalente “Gaspare Umile” di Via Istria: si parte mercoledì 23 Agosto alle ore 18:00 con lo stage di completamento per le categorie maggiori destinate al campionato di Eccellenza Regionale, aperto alle ragazze nate dal 2009 in su. A seguire, alle ore 18:00 di mercoledì 30 Agosto le porte saranno aperte per un divertente open day indirizzato alla costituzione delle più piccole categorie di aspiranti calciatrici nate dal 2010 al 2018. Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati, che, per qualsiasi informazione possono contattare sia i numeri indicati nelle locandine, sia le pagine social ufficiali Calcio Femminile Marsala.