22/08/2023 09:53:00

Un uomo di 54 anni, Leonardo Bruno, è morto carbonizzato ad Aragona. Nella casa della vittima, in via Mameli, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, allertati per un incendio in appartamento.

Durante le operazioni di spegnimento del rogo è stato ritrovato il cadavere. Sul posto anche i carabinieri.

Le fiamme, stando a quanto è stato accertato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, sono divampate verosimilmente a causa di una sigaretta lasciata accesa dalla vittima che si sarebbe addormentata.