“Sia fatta la volontà di Dio” e “Ammuccia, ammuccia chi tutti pari”, due commedie in scena in piazza Biscione a Petrosino

22/08/2023 10:59:00

La Compagnia Teatrale Sipario porta in scena, in piazza Biscione, a Petrosino, due

commedie: “Sia fatta la volontà di Dio” e “Ammuccia, ammuccia chi tutti pari”.

Il primo appuntamento è in programma questa sera, martedì 22 agosto, alle 21.30, con la commedia di Giuseppe Macrì liberamente tratta da “Fiat Voluntas dei”, che narra in chiave ironica uno spaccato di vita quotidiana, dove sentimenti umani e valori sociali hanno come protagonista un parroco che si trova suo malgrado a mettere il naso negli affari di tutto il paese.

Lo spettacolo, piece teatrale in dialetto, è interpretato dagli attori della compagnia “Sipario” di Marsala diretti dal regista Vito Scarpitta, che interpreterà anche il ruolo del protagonista della vicenda.

«Dopo aver regalato tante risate e divertimento agli amici di Petrosino con lo spettacolo del cabarettista Ivan Fiore e aver portato in piazza Biscione oltre tremila persone per assistere al concerto dei Cugini di Campagna - dichiara Vito Scarpitta – domani sera toccherà alla mia compagnia regalare un’altra serata all’insegna dell’allegria. Anche mercoledì 23 non mancheranno le risate con la commedia dialettale “Ammuccia ammuccia chi tuttu pari!”. Ricordo che l’ingresso è libero e che il divertimento è assicurato!».