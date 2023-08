E' morto Rosario Maiorca. Da Marsala a "padre" della Nefrologia a Brescia

22/08/2023 12:00:00

È morto la notte scorsa a 92 anni il professor Rosario Maiorca, padre della Nefrologia bresciana. Già direttore della Cattedra di Nefrologia dell'Università degli Studi di Brescia e direttore della Nefrologia dell'ospedale Civile, è stato uno dei primari storici che ha reso grande l'ospedale lombardo.

Maiorca è nato a Marsala nel 1930, dopo gli studi universitari e di specializzazione in Medicina a Firenze è approdato a Parma presso la scuola del prof. Luigi Migone (1912-2002), ottenendo dal 1970 la posizione di Primario di Nefrologia agli Spedali Civili di Brescia, dove ha introdotto la dialisi extracorporea sia in ospedale che a domicilio, e diventando nel 1986 Professore Ordinario all’Università di Brescia. Nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi a livello internazionale (è stato tra l’altro Vice-Presidente e poi Presidente della Società Italiana di Nefrologia, membro del Consiglio Direttivo dell’ERA-EDTA, l’Associazione Renale Europea, e Chairman del Liaison Committee dell’International Society for Peritoneal Dialysis) e ha ottenuto diversi riconoscimenti (tra gli altri l’International Medal della National Kidney Foundation nel 1998), ma non ha mai dimenticato le sue radici siciliane.

Era infatti molto conosciuto e stimato a Marsala.

É stato inoltre insignito nel 2003 dell'onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.