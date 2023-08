Mazara, è morto Gerolamo Di Giovanni

22/08/2023 09:40:00

E' morto a Mazara del Vallo Gerolamo Di Giovanni. Aveva 62 anni, padre di quattro figli, molto conosciuto in città per i suoi trascorsi sportivi. Infatti è stato presidente del Mazara Calcio negli anni 80 e dirigente fino a qualche anno fa della Sc Mazarese, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo sempre nella società canarina.

Cordoglio e condoglianze alla famiglia da parte dell’USD Mazara Calcio. “Una notizia –si legge in un post della società canarina- che lascia sgomenti e senza parole. Di Giovanni è stato infatti tra i protagonisti del calcio a Mazara, avendo ricoperto svariati incarichi all'interno del club canarino. La dirigenza gialloblù, lo staff tecnico e tutti i tesserati porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Di Giovanni per la propria perdita”. Anche l’ASD US Mazara 46 esprime cordoglio per la scomparsa di Gerolamo Di Giovanni.