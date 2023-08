Segesta, il Lions Club Trapani dona "Una panchina per l'ambiente"

22/08/2023 00:00:00

Lo scorso 11 Agosto si è tenuta una riunione presso il Parco archeologico di Segesta per definire il service “Una panchina per l'ambiente” che porterà alla donazione, da parte del Lions Club Trapani, di 3 panchine per ripristinare una zona di osservazione e di ascolto del parco stesso dopo l’incendio del luglio scorso.

Il Presidente del Club Tommaso Nasello ed i soci responsabili del progetto hanno incontrato il Direttore Luigi Biondo (socio del Club) ed i suoi collaboratori per concordare tempi e modalità di svolgimento ed attuazione del service.

Inoltre il Lions Club Trapani, sempre in data 11 Agosto ha riservato a tutti i soci , ai loro familiari ed amici Lions un momento culturale al Teatro Antico di Segesta. In occasione del Segesta Teatro Festival 2023, infatti il Club ha organizzato la partecipazione alla rappresentazione della tragedia di Sofocle "Edipo a Colono" con Giuseppe e Micol Pambieri. L’attività culturale è stata arricchita anche dalla visita del Parco Archeologico abilmente illustrato dal Direttore Luigi Biondo (socio del Club).