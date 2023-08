In attesa del Carnevale Estivo, due show il 24 e 25 agosto a Tre Fontane e Torretta

23/08/2023 11:22:00

In attesa del Carnevale Estivo

In attesa della 14ª edizione del Carnevale Estivo, che tornerà a Torretta Granitola il 26 agosto,

anticipano l'evento due spettacoli. Il 24 agosto alle 22, in piazza Favoroso a Tre Fontane, si terrà il "Carnival Show", presentando le maschere e le musiche del Carnevale di Sciacca. Il 25 agosto, sempre alle 22, i Los Deseos si esibiranno a Torretta con ritmi coinvolgenti e ballerine brasiliane.

La parata principale avrà luogo il 26 agosto alle 22 a Torretta Granitola, con gruppi da tutta la Sicilia che animeranno la borgata con balli, canti e coreografie uniche. Special guest di questa edizione saranno i DJ Alex e Ludj con Massimino X One.

Inoltre, dal 25 al 27 agosto, dalle 18:30 in poi, il "villaggio per bambini" a Torretta offrirà gonfiabili, zucchero filato, crepes e intrattenimento per i più piccoli.

L'evento è ideato dall'assessore Gianvito Greco e promosso dall'Amministrazione Comunale con il patrocinio della Regione Sicilia e la collaborazione della Pro Loco Costa di Cusa e di Nino Centonze.