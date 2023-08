Cuoco spacciatore arrestato a San Vito

23/08/2023 11:58:00

Fa il cuoco, ma spaccia anche. E' stato arrestato a San Vito lo Capo un palermitano di 34 anni.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Alcamo, della Stazione di San Vito lo Capo, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un palermitano classe 1989.

Nel corso di una serie di controlli antidroga in alcuni esercizi commerciali della località balneare, il cane antidroga Nadia dell’Arma ha segnalato la possibile presenza di droga ogni qual volta si avvicinava al 34enne che, con mansioni di cuoco, era presente nel locale ispezionato.

L’uomo non aveva nulla con sé ma i Carabinieri decidevano di estendere la perquisizione presso il domicilio dello stesso, sito nello stesso stabile dell’attività, trovando conferma all’indicazione del fiuto infallibile del collega a quattro zampe.

All’interno della camera in uso al 34enne i militari dell’Arma rinvenivano circa 35 grammi di marijuana e un coltello intriso di hashish, sequestrati dagli operanti. All’esito dell’udienza di convalida il 34enne è stato sottoposto dal GIP di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica, all’obbligo di dimora con l’obbligo di permanere a casa nelle ore notturne.