Marsala, la giovane rugbista Charlotte Prinzivalli prepara il campionato con Benetton Treviso

24/08/2023 20:00:00

E' partita questa mattina per Treviso, Charlotte Prinzivalli, l'atleta dell'Associazione I Fenici Rugby Marsala farà una straordinaria esperienza formativa e la preparazione del prossimo campionato di Rugby con la Benetton Treviso, in attesa del compimento del suo 18° anno.

Una soddisfazione per chi l'ha cresciuta, a cominciare dal presidente Moreno Debiasi e dal coach Marco Quattrociocchi. Sono stati loro, infatti, ad accompagnare la giovane rugbista a Palazzo Comunale, dove ieri sono stati ricevuti dal sindaco Massimo Grillo e dall'assessore allo sport Ignazio Bilardello.

Entrambi hanno avuto parole di apprezzamento per Charlotte Prinzivalli: “La serietà e l'impegno per quello che si fa, in qualsiasi campo, è la strada giusta per nuovi traguardi. E tu, passo dopo passo, ti stai distinguendo nella disciplina sportiva che ami e che ti ha formato. A te, come giocatrice e donna, il plauso dalla Città di Marsala, con l'auspicio di coinvolgerti in iniziative sociali che abbiamo in programma”.

Charlotte continuerà a studiare a Marsala - frequenta il Liceo “Pascasino” - e disputerà la prossima stagione agonistica con il Catania, mentre viaggerà e potrà allenarsi con Benetton nei momenti di pausa scolastica e del campionato. La Benetton Treviso permetterà a Charlotte di crescere nel migliore dei modi, sia sportivamente che umanamente, lasciandola crescere, così, nel suo ambiente e terminare gli studi, ma garantendogli allo stesso tempo stage di altissimo valore umano e sportivo.

Talento naturale, come raccontano Debiasi e Quattrociocchi, dall'età di 10 anni Charlotte Prinzivalli ha bruciato le tappe, fino agli under 14: un vero salto di qualità che gli è valso il riconoscimento di “atleta più promettente del Centro Sud”. Lo scorso anno, poi, le prime convocazioni tra le atlete di “interesse Nazionale”, fino al meritato ingresso tra le migliori giocatrici italiane della sua categoria. Belle soddisfazioni per l'Associazione Fenici Rugby - nell'anno in cui ricorre il decimo anniversario della sua costituzione - che, nella categoria under 14, vanta anche la selezione di 6 atleti che rappresenteranno la Sicilia nelle finali nazionali dei giochi CONI, in programma in Basilicata il prossimo 21 settembre.