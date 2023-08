Incidente sul lavoro in Sicilia. Muore un operaio di 25 anni

Castellammare, incendi ancora in corso a Scopello e in altre contrade. 100 turisti trasferiti via mare

Continua la domenica di fuoco in provincia di Trapani. Le fiamme sono alimentate ancora dal forte di vento di scirocco che non si placa con il calare della sera. E' ancora in corso l'incendio in contrada piano Vignazzi a Scopello. Ma ci sono roghi...