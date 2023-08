Sicilia: squalo nuota nelle acque del porto. Le immagini

28/08/2023 16:11:00

Uno squalo che nota tranquillo nelle acque del porto.

Accade in Sicilia, a Milazzo.

Tanta curiosità ha suscitato uno squalo verdesca che si aggirava tra le imbarcazioni da diporto nei pressi del porticciolo Marina del Nettuno. Ecco il video pubblicato da Oggi Milazzo.

La verdesca è uno degli squali più diffusi al mondo e che di tanto in tanto si avvicina alla costa. Gli incontri con gli umani non sono rari.



La verdesca, conosciuta anche come squalo azzurro o blu, appartiene alla famiglia dei Carcharhinidae, di cui fanno parte tutti gli squali grigi. Prediligono le acque profonde temperate e tropicali. Dato che possono sopportare temperature superiori ai 21° è possibile vederli, come in questo caso, anche in acque meno profonde. Non dovete però allarmarvi, o almeno non troppo: questi squali infatti sono poco aggressivi e la loro dieta è composta principalmente da piccoli pesci e calamari, anche se possono catturare prede più grandi.

La verdesca è uno squalo snello e molto agile, con pinne pettorali allungate e strette, mentre le altre sono corte ed appuntite. La testa risulta molto appuntita e la bocca è provvista di una serie di denti triangolari ben seghettati. Arrivati alla maturità, i maschi raggiungono lunghezze medie comprese tra 1,8 e 2,8 metri, mentre le femmine tra i 2,2 e i 3,3 metri. Gli esemplari più grandi mai avvistati raggiungono i 3,8 metri.

Quest'anno sono stati tanti i squali avvistati in Sicilia.