Giornata Europea della Cultura Ebraica: gli eventi in Sicilia

09/09/2023 11:15:00

Domenica 10 settembre torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica,

l’evento annuale che apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, quest’anno in Italia in ben 101 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, ha ricevuto quest’anno la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con un tema inedito, “La bellezza”, a fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese. Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico.

Numerosi gli eventi in Sicilia, che si terranno in sette località: Palermo, Siracusa, Modica, Castroreale, Marsala ed Enna (Agira).

A Palermo, il primo appuntamento è in Piazza Bellini alle 9.00, con la visita guidata all’antica Giudecca della città. (Visita gratuita, prenotazione obbligatoria all’email utrochiara@gmail.com).

Alle 10.30, conferenza all'Archivio Comunale (Via Maqueda, 157), sul tema della Giornata. Dopo i saluti istituzionali, intervengono Francesco Bonanno, Rita Calabrese, Dario Oliveri, Adriana Chirico e Pamela Villoresi con letture tratte dal Cantico dei Cantici. Modera Luciana Pepi.

In occasione della Giornata, sempre presso l'Archivio Comunale, sarà inaugurata una mostra degli artisti Manlio Geraci e Vincenzo Ognibene, legati da sempre alla cultura ebraica, che si protrarrà fino al 5 ottobre 2023. Per maggiori informazioni contattare l’Istituto Siciliano di Studi Ebraici: infoissepalermo@gmail.com.

A Siracusa, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30 sarà possibile visitare l’antico Mikveh – il tradizionale bagno ebraico - sito all’interno del Residence ‘alla Giudecca’ (via Alagona, 52). Le visite saranno a pagamento e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Culturale Siracusa III Millennio per il restauro delle lapidi ebraiche di Vigna Cassia. Per ulteriori informazioni: Tel. 093121467; Email: amaliadaniele1@gmail.com; Sito: https://www.comune.siracusa.it/index.php/it/itinerari-turistici-a-siracusa/699-itinerario-culturale/bagno-ebraico.

A Modica (RG), al Museo Civico Belgiorno (Corso Umberto I, 149), mostra fotografica “La Bellezza della Menorah”, che avrà per oggetto dei pannelli con una selezione delle “menoroth”, candelabri a sette bracci, incise sui prospetti ipogei funerari ebraici risalenti ad età tardo-antica e bizantina, provenienti dalle località Scalarangio, Gisana, Cava Grande, vicino la città di Modica. La mostra sarà visitabile dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. Per Maggiori informazioni: museocivico@comune.modica.rg.it

A Castroreale (ME), alle ore 18.00 il gruppo Zajal Ensemble & Alejandra Bertolino Garciaun si esibirà in un concerto di canti della tradizione sefardita dal titolo: “Tahev Shir” (Voluttà di canto), suoni e voci dall’Arco della Moschitta. Auditorium SS Salvatore (Via Guglielmo Siracusa, 1). Per maggiori informazioni: 349 2122491, info@prolocoartemisia.it

A Trapani, è prevista l'apertura straordinaria dell’Archivio di Stato (Via S.Anna 22). Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00 sarà possibile visitare la mostra allestita per l’occasione e dedicata alla dimensione artistica ed estetica presente nella cultura ebraica attraverso documenti che riportano il fenomeno tipico della comunità ebraica trapanese della realizzazione di manufatti in corallo. Per maggiori informazioni: tel. 0923 552706, as-tp@cultura.gov.it.

A Marsala (TP), alle ore 10.30 al Museo Archeologico Lilibeo (Lungomare Boeo, 30), si offrirà una visita guidata focalizzata sul nutrito corpus di lucerne in esposizione, databili tra la seconda metà del III e il V secolo d.C., che testimonia la presenza ebraica nella città romana di Lilibeo. Per informazioni: 0923.952535, parco.archeo.lilibeo@regione.sicilia.it; Sito www.parcolilibeo.it.

Infine ad Agira (Enna), dalle 9.00 alle 19.30, sarà possibile visitare l'antico Aron Ha Kodesh (armadio sacro dove si tengono i rotoli della Torah nella sinagoga) che si trova all'interno della chiesa del SS. Salvatore (piazza Roma, 4, Agira). Oltre alle visite guidate, il comune di Agira organizza alle 10.30 un incontro dedicato al progetto del restauro dell'Aron. Per maggiori informazioni: Tel. 329 618622

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori.

La XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. La manifestazione è riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Gode inoltre del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Per informazioni più dettagliate si invita a consultare il sito www.ucei.it/giornatadellacultura, dove sono disponibili i programmi delle singole località (in continuo aggiornamento), con un focus particolare su Firenze, la città capofila di quest'anno. Il sito offre inoltre letture di approfondimento sul tema della bellezza nelle sue diverse declinazioni, così come sulla storia e cultura ebraica in generale, e percorsi multimediali, comprensivi di video, gallery fotografiche e “virtual tour”. Informazioni e curiosità sulle località aderenti sono inoltre reperibili sui canali social: Facebook (https://www.facebook.com/Giornata-Europea-della-Cultura-Ebraica-157028447700593) e Instagram (https://www.instagram.com/giornatadellacultura).



Partecipano alla Giornata in Italia le seguenti località:

ABRUZZO: Pescara - CALABRIA: Arena, Belvedere Marittimo, Bova Marina, Castrovillari, Catanzaro, Caulonia, Cittanova, Cosenza, Cropani, Crotone, Ferruzzano, Gerace, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Reggio Calabria, Rende, Roccelletta di Borgia, San Giorgio Morgeto, Santa Maria del Cedro, Soriano Calabro, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone – CAMPANIA: Napoli - EMILIA ROMAGNA: Bologna, Carpi (Fossoli), Cento, Cesena, Correggio, Cortemaggiore, Ferrara, Finale Emilia, Lugo di Romagna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Soragna – FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Trieste, Udine - LAZIO: Fiuggi, Roma, Sezze - LIGURIA: Genova - LOMBARDIA: Bozzolo, Mantova, Milano, Ostiano, Pomponesco, Sabbioneta, Soncino, Viadana - MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino - PIEMONTE: Alessandria, Asti, Biella, Carmagnola, Casale Monferrato, Cherasco, Chieri, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Torino, Vercelli – PUGLIA: Lecce, Manduria, Oria, San Nicandro Garganico, Taranto, Trani - SARDEGNA: Cagliari – SICILIA: Castroreale, Enna (Agira), Marsala, Modica, Palermo, Siracusa, Trapani – TOSCANA: Firenze, Livorno, Monte San Savino, Pisa, Pitigliano, Siena - TRENTINO ALTO ADIGE: Merano - VENETO: Conegliano, Padova, Portobuffolè, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto

I 30 Paesi europei che partecipano sono:

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia,

Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia,

Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

In Europa la Giornata è coordinata dall’AEPJ - The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. I programmi dei singoli Paesi sono consultabili sul sito www.jewisheritage.org