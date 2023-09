I fatti del 13 Settembre 2023: banche infuriate, sanatoria per i guadagni in nero, 4mila arrivi a Lampedusa

13/09/2023 06:51:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 13 Settembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• L’Abi si scaglia contro la tassa sugli extraprofitti delle banche: «È anticostituzionale e pericolosa». Il governo però tira dritto: «È una misura giusta»

• Il governo sta studiando una sanatoria per i patrimoni liquidi ma occulti detenuti nel paese. Ovvero per i guadagni in nero

• All’assemblea di Fdi, Meloni ha difeso il suo operato e la sorella Arianna. Poi ha puntato il dito contro chi l’ha preceduta



• Aumenta la conta dei morti e dei dispersi in Libia e in Marocco

• A Lampedusa sono arrivati 4mila migranti in un solo giorno. L’hotspot è pieno. Intanto Francia e Germania chiudono le frontiere

• Attesa per l’ultimo Discorso sullo Stato dell’Unione di Ursula von der Leyen. Parlerà dell’allargamento a Kiev, di Green Deal e inflazione

• A Vladivostok Putin guarda a Est. Vuole aumentare gli scambi commerciali ed estendere i gasdotti. A margine del vertice, dice che Trump è perseguitato e che Musk è un talento

• All’alba di questa mattina, al cosmodromo Vostochny, Putin ha ricevuto il leader nordcoreano Kim Jong-Un. Oltre ad armi in cambio di aiuti e tecnologie i due leader dovrebbero parlare anche di lavoro

• Kevin McCarthy, lo speaker repubblicano della Camera, ha annunciato l’apertura di un’indagine formale di impeachment nei confronti di Joe Biden per presunte complicità negli affari esteri del figlio Hunter

• Spunta un accordo tra Marina e Pier Silvio Berlusconi, siglato poco prima dell’accettazione del testamento del padre, che garantisce ai due eredi un controllo più stabile di Fininvest

• Dopo la Sardegna, Ryanair è pronta a tagliare anche le rotte siciliane. Il ministro Urso dice che l’Italia non cederà ai ricatti

• Bob Kunze-Concewitz, ad di Campari, ha dato le dimissioni. Ha 56 anni e vuole dedicarsi alle sue passioni

• Apple ha presentato il nuovo iPhone 15. Tra le diverse novità anche i prezzi più bassi

• Pasticcio al teatro San Carlo. Il tribunale di Napoli reintegra Stéphane Lissner come sovrintendente. E ora che si fa con Fuortes?

• Brescia, la procura prende le distanze dal pm Bassolino che ha chiesto l’archiviazione per un uomo del Bangladesh che picchiava la moglie per «un fatto culturale»

• Brandizzo, la procura di Ivrea è al collasso. Un’area troppo vasta da coprire per pochissimi funzionari. La denuncia del procuratore

• Il Csm ha sospeso Ernesto Anastasio, il giudice-poeta che non ha depositato 858 sentenze per pigrizia

• Le condizioni di Matteo Messina Denaro si fanno sempre più gravi. Il boss rifiuta di farsi vedere in questo stato dalla figlia che ha appena riconosciuto

• Cinque avvisi di garanzia per il caso della piccola Kata. Tra gli indagati anche due zii

• Strage del Mottarone, la procura chiede il rinvio a giudizio per 6 persone e due aziende. Ora la parola passa al Gup

• Aung San Suu Kyi sta male. Secondo il figlio, è sfinita da una malattia gengivale ma le autorità non le permettono di vedere un medico

• Leonardo Bonucci ha fatto causa alla Juventus per essere stato messo fuori rosa

• L’Italia ha battuto 2 a 1 l’Ucraina, grazie alla doppietta di Frattesi

• Eurovolley, gli azzurri battono l’Olanda e volano in semifinale

Titoli

Corriere della Sera: Sanatoria su contanti e valori

la Repubblica: Meloni scivola sulle banche

La Stampa: L’Europa punisce l’Italia

Il Sole 24 Ore: Fininvest, ecco / il patto blindato / tra Marina / e Pier Silvio

Avvenire: La tela necessaria

Il Messaggero: Pensioni part-time con anticipo

Il Giornale: Le spese allegre di Landini

Leggo: «Fango su di me e la mia famiglia»

Qn: Stop ai migranti, c’è il muro di Berlino

Il Fatto: Io, Patria e Famiglia

Libero: Francia e Germania / ci mollano i migranti

La Verità: Burioni attacca «La Verità» / sparando balle sui vaccini

Il Mattino: In pensione con il part-time

il Quotidiano del Sud: L’esame di maturità della Meloni

il manifesto: Ecotombe

Domani: Banche infuriate e incubo manovra / Ma Meloni evoca fango e complotti