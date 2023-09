Al Parco di Segesta l'Oscar Green Coldiretti Giovani Impresa Sicilia

14/09/2023 17:20:00

Venerdì 15 settembre alle ore 18.00, presso il Parco Archeologico di Segesta, si terrà una cerimonia per celebrare

il talento e l'impegno dei giovani agricoltori siciliani. Sei giovani sotto i 30 anni, laureati in materie tecniche e con master all'attivo, saranno premiati con l'Oscar Green Coldiretti Giovani Impresa Sicilia.

Questi giovani imprenditori hanno fatto ritorno in Sicilia dopo esperienze lavorative in varie parti del mondo, portando con sé nuove idee e innovazioni. Grazie alla loro determinazione, sono riusciti a creare nuove aziende agricole o a continuare l'attività di famiglia, anche in contesti non sempre facili.

La cerimonia, presentata da Sasà Salvaggio, inizierà alle 18.00 al teatro per poi proseguire davanti al tempio. Durante l'evento, verranno affrontate anche tematiche ambientali, in un contesto ancora segnato dai danni dell'incendio dello scorso mese.

Tra i partecipanti, ci saranno Rossella Cappuzzo, delegata regionale Coldiretti Giovani Impresa, il presidente e il direttore di Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri e Prisco Lucio Sorbo, oltre a tutti i dirigenti regionali.