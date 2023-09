 Assistenza disabili scuole, Schifani: "Pronti sei milioni per il servizio". Ma inizia la mobilitazione

14/09/2023 17:00:00

Schifani e Falcone assicurano che ci sono le risorse per l'assistenza dei disabili nelle scuole siciliane ma questa mattina gli operatori si sono dati appuntamento a Messina.

«Stiamo predisponendo un emendamento da ben sei milioni di euro per consentire l’avvio del servizio di assistenza agli alunni disabili nelle scuole superiori di tutte le province dell'Isola». Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo le rassicurazioni dell'assessore all'Economia, Marco Falcone, relative intanto alla situazione nella provincia di Siracusa.

«Un dovere morale, prima ancora che una prescrizione di legge - aggiunge il governatore - per garantire a tutti i ragazzi eguali condizioni di accesso al diritto all’istruzione, ma anche maggiore serenità per centinaia di famiglie che già affrontano quotidianamente situazioni molto complesse».

Oggi presidio regionale della FP CGIL Sicilia a sostegno dell'iniziativa parlamentare - E questa mattina si è tenuta una prima mobilitazione presso la sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (ex IAI, via San Paolo 9), dove si sono dati appuntamento gli operatori impegnati nei servizi di Assistenza all'autonomia e Comunicazione nelle scuole siciliane per dire sì al disegno di legge che prevede l'internazionalizzazione all'interno del MIM (Ministero Istruzione e del Merito). “Come Funzione Pubblica - affermano il Segretario Generale, Gaetano Agliozzo, e la Segretaria Regionale con delega al terzo settore, Concetta La Rosa - siamo sempre stati favorevoli ad ogni forma di internalizzazione finalizzata a tutelare i lavoratori e fornire un servizio di qualità. Allo stato attuale questi operatori vivono una condizione di forte difficoltà caratterizzata da precarietà ed incertezza occupazionale, rispetto alla quale è necessario segnare un punto di svolta. Ecco perché siamo pronti a sostenere qualsiasi iniziativa parlamentare, che abbia come obiettivo la professionalità di questi lavoratori, che, ad oggi, non riescono ad avere uno stipendio dignitoso. A conferma del fatto che l'internazionalizzazione del servizio possa rappresentare un valore aggiunto – concludono Agliozzo e La Rosa - non possiamo non pensare all'esperienza, tutta messinese, dell'azienda Messina Social City, che, se pur con i dovuti distinguo rispetto ad un passaggio all'interno al MIM, rappresenta la fotografia di come la gestione pubblica dei servizi sociali sia una grande ricchezza”. L'appuntamento di domani, che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia, è stato preceduto da un'assemblea nazionale organizzata dalla Fp Nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 500 operatori.

******

Assessore Falcone: "Reperite risorse per Asacom, ora norma in Finanziaria" - «Intendiamo rassicurare famiglie e studenti del Siracusano e di tutte le altre province siciliane circa l’avvio degli operatori Asacom nelle scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo reperito i fondi e stiamo lavorando affinché la prossima legge finanziaria preveda lo stanziamento utile a garantire il servizio, restituendo questo supporto indispensabile agli studenti con disabilità della nostra Isola. Registriamo peraltro una sostanziale convergenza di tutte le forze politiche sul tema, un aspetto che certamente faciliterà l’iter parlamentare della norma». Così l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, dopo gli appelli di associazioni e cooperative circa l’erogazione del servizio di Assistenza specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione (Asacom) nella provincia di Siracusa, al momento sospeso. Si tratta delle figure specializzate che in ambito scolastico forniscono supporto agli studenti con disabilità sensoriale (come sordità e cecità), psico-fisica e disturbi dello spettro autistico.