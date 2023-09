Favignana: entra nel vivo l’Egadi Blu Fest

15/09/2023 12:43:00

Proseguono le attività dell’Egadi Blu Fest, il Festival diffuso di sensibilizzazione ambientale

organizzato dal Comune di Favignana - Ente gestore dall'Area Marina Protetta "Isole Egadi" nell'ambito del progetto “AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale” finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta.

In questi giorni gli operatori hanno incontrato turisti e visitatori dell’arcipelago per fornire informazioni utili sulle specie che popolano i nostri mari. Inoltre, si sono svolti diversi laboratori dedicati ai bambini per imparare attraverso giochi e attività a conoscere la fauna e la flora dell’Area Marina Protetta. Dopo Levanzo e Favignana le attività di animazione sono in corso oggi a Marettimo.

Nel fine settimana il festival entrerà nel vivo con diverse iniziative culturali, ambientali, enogastronomiche e musicali.

Domani, sabato 16 settembre, a partire dalle ore 20.00 in Piazza Madrice a Favignana si terranno la presentazione del libro di Paolo Balistreri "Favignana, sentieri d'acqua" e il talk show "Il mare come risorsa. Prenditene cura”, moderato dalla giornalista Jana Cardinale. A seguire lo spettacolo musicale con la band Macuccusonu.

Domenica 17 settembre sarà la volta del cooking show “Il mare si racconta a tavola", a cura dello Chef Peppe Giuffrè (sempre a Piazza Madrice dalle ore 20.00). L’animazione musicale sarà curata dalla band Ciumara - Canti di cunti siciliani.

L'AMP "Isole Egadi" è capofila del progetto “AMPPA" che ha l’obiettivo di contribuire a proteggere e salvaguardare la biodiversità marina e terrestre delle aree marine protette (nelle isole di Sicilia e Malta) attraverso la creazione di sistemi e servizi per la protezione ed il ripristino della biodiversità transfrontaliera. Partners di progetto sono: il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, il Comune di Ustica - Ente gestore dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica, Gharb Local Council e Ghajnsielem Local Council.