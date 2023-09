Dal Cous Cous Fest alle Vie dei Tesori. Un weekend tra cibo, cultura e natura

16/09/2023 06:00:00

Il fine settimana del 16 e 17 settembre in provincia di Trapani è un vero spettacolo di cultura, tradizione e gusto.

Il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo, Le Vie dei Tesori a Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, e l'Egadi Blu Fest a Favignana - per citare solo alcune delle esperienze che potrai vivere - offrono un'esperienza eccezionale per tutti. Scopriamo gli eventi nel dettaglio:

TRAPANI, MARSALA E MAZARA - Le Vie dei Tesori fanno il loro ritorno a Trapani, Marsala e Mazara del Vallo dal 16 settembre all'1 ottobre, promettendo di superare i già impressionanti numeri dell'anno scorso. Nel 2022, il festival ha registrato un totale di 15.830 visitatori, evidenziando l'attrattività della regione trapanese. Trapani aveva raddoppiato il suo numero di visitatori, arrivando a 9.168 presenze, Marsala aveva aperto le sue cantine e aveva attirato 3.318 visitatori, mentre Mazara del Vallo aveva puntato su chiese e mosaici, con 3.344 visitatori. Quest'anno, il festival si svolgerà per tre weekend consecutivi, offrendo un'ampia gamma di esperienze culturali e artistiche. Trapani presenterà un antico monastero trasformato in una casa privata, Marsala offrirà un percorso tra mosaici, necropoli e cantine vinicole, e Mazara del Vallo esplorerà progetti e atelier di artisti locali. Il programma completo e ulteriori dettagli sulle iniziative e su come partecipare sono disponibili su www.leviedeitesori.com.

SAN VITO LO CAPO - Chef provenienti da tutto il mondo, cooking show, degustazioni, concerti, spettacoli e ospiti d'eccezione su una spiaggia mozzafiato. Fino al 24 settembre si svolge a San Vito Lo Capo la 26^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale, quest’anno all’insegna dello slogan Beyond Borders (Oltre i confini). Per degustare i cous cous occorre acquistare il ticket degustazione da 12 euro che comprende un piatto di cous cous a scelta tra quelli proposti dalle Case del cous cous, un bicchiere di vino o una bottiglietta d'acqua e un caffè De Nobili (da ritirare alla Casa del caffè sul lungomare) o un amaro Granamaro (da ritirare alla Casa dell’amaro in piazza Marinella).

Maggiori informazioni sul sito https://couscousfest.it.

SELINUNTE - Primo weekend di eventi per il Sarduzza Fest, manifestazione che si svolgerà fino al 30 ottobre a Selinunte. Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma completo dell'evento è possibile visitare il sito web all'indirizzo www.sarduzzafest.it. Per info è possibile contattare la segreteria del Sarduzza Fest al 328-1688637.

ERICE - Fino a domenica 17 settembre, a Erice, si svolge l'ottava edizione della Festa FedEricina a Erice, che celebra la storia e la cultura del Medioevo siciliano. Spettacoli, sfilate di tamburi, musici e sbandieratori, esibizioni di falconeria e danze medievali saranno i protagonisti della tre giorni. La Notte Federicina è il momento clou dell'evento, con l'arrivo di Re Federico III e donna Eleonora D'Angiò, seguito da una notte di spettacoli artistici e storici, luci e fiamme con "I Sfavillanti." Domenica 17 settembre il Grande Corteo Storico con gruppi storici provenienti da ogni parte della Sicilia, sfilerà per il borgo in un'esplosione di colori, suoni e costumi d'epoca. La Festa FedEricina si concluderà con onori e ringraziamenti all'antico Patrono del borgo di Erice, San Giuliano. Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi è possibile visitare i profili social Facebook e Instagram ufficiali del Comune di Erice.

FAVIGNANA - Proseguono le attività dell’Egadi Blu Fest, il Festival diffuso di sensibilizzazione ambientale organizzato dal Comune di Favignana - Ente gestore dall'Area Marina Protetta "Isole Egadi" nell'ambito del progetto “AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale” finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta. Sabato 16 settembre, a partire dalle ore 20.00 in Piazza Madrice a Favignana si terranno la presentazione del libro di Paolo Balistreri "Favignana, sentieri d'acqua" e il talk show "Il mare come risorsa. Prenditene cura”, moderato dalla giornalista Jana Cardinale. A seguire lo spettacolo musicale con la band Macuccusonu. Domenica 17 settembre sarà la volta del cooking show “Il mare si racconta a tavola", a cura dello Chef Peppe Giuffrè (sempre a Piazza Madrice dalle ore 20.00). L’animazione musicale sarà curata dalla band Ciumara - Canti di cunti siciliani.

MARETTIMO - “La Sicilia e il Mediterraneo dal Tardoantico al Medioevo”. È il tema dell'incontro promosso e organizzato dall'Associazione CSRT "Marettimo", con la collaborazione del Comune di Favignana – Isole Egadi, in programma sabato 16 settembre alle ore 17.30 al Museo del Mare.

CASTELVETRANO - Sabato 16 Settembre, un'opportunità unica per gli amanti della natura e della bellezza paesaggistica si presenta a Castelvetrano."Castelvetrano da Scoprire" conduce una suggestiva passeggiata alla Riserva del Belice, un tesoro nascosto reso ancora più affascinante dalla fioritura dei Gigli di San Pancrazio. L'appuntamento è fissato per le 16:30 all'ingresso della Riserva del Belice in Via Punta Cantone.

TRAPANI - E’ possibile visitare, fino a domenica 17 settembre, la prima edizione dell'Expo del vinile organizzata dall'associazione Artigianando presso il Chiostro di San Domenico, nel cuore del centro storico di Trapani. L’evento sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 22.