16/09/2023 19:00:00

Lunedì 18 settembre a Petrosino prenderà il via il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a sostegno degli alunni in condizioni di disabilità. Lo conferma il primo cittadino Giacomo Anastasi.

“Nonostante la straordinaria situazione amministrativa e contabile in cui si trova il nostro comune, riusciamo anche quest’anno a far partire il servizio ASACOM - afferma il primo cittadino – servizio che ritengo indispensabile per garantire i principi di uguaglianza e di pari opportunità e il diritto stesso all’istruzione. Sono soddisfatto però solo a metà. Nel nostro comune, come in tanti altri Enti in Sicilia, spesso purtroppo non si riesce a garantire l’intero numero di ore indicato nel Piano Educativo Individualizzato. Questa ritengo sia una discriminazione che non può essere taciuta e sarò martedì prossimo a Palermo all’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali per richiedere con forza delle risposte concrete da parte degli organi regionali. La scuola inclusiva è la scuola di tutti. Non si può scaricare esclusivamente sui comuni, e in particolare sui comuni in dissesto finanziario, il soddisfacimento del diritto all’istruzione e all’inclusione. La scuola inclusiva e il pieno accesso degli alunni disabili - conclude il sindaco - sono un diritto costituzionale che deve valere a Bolzano come a Palermo e non ci possono essere ragioni contabili o di bilancio che ne impediscano la sua piena attuazione”.