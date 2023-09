Colomba Bianca, la vendemmia dopo il femminicidio: "Marisa è con noi"

20/09/2023 11:36:00

E' un difficile ritorno alla normalità, quello di Colomba Bianca. La cantina, una tra le più importanti in Sicilia occidentale, è alle prese con la vendemmia. Una vendemmia complicata sia per la contingenza e la crisi del settore, sia per il terribile lutto che ha colpito la grande famiglia di Colomba Bianca, con il femminicidio di Marisa Leo, che da anni in azienda si occupava di marketing e comunicazione.

"Tra i vigneti ci sentiamo a casa. Qui, dopo giorni di silenzio, riconosciamo il ritmo frenetico di questa stagione - dicono dalla cantina .- E’ la vendemmia che racconta in ogni suo grappolo un nuovo capitolo della storia di Colomba Bianca".

Ma il pensiero non può non andare a Marisa Leo, alla sua voglia di vivere, ai suoi tanti progetti: "Marisa è con noi, in ogni foglia agitata dal vento, in ogni riflesso di luce dorata sugli acini appena raccolti. I progetti a cui ha dedicato tanto tempo e amore continueranno a crescere, la sua essenza è parte integrante di ciò che facciamo".

Marisa, 39 anni, di Salemi, è stata uccisa a colpi di fucile due settimane fa in contrada Ferla, a Marsala, dal suo ex compagno Angelo Reina, che poi si è tolto la vita. Qui gli articoli di Tp24 sulla vicenda. www.tp24.it/temi-caldi/femminicidio