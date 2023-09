Il Rotaract Trapani-Erice dona materiale scolastico a 20 studenti ericini

21/09/2023 18:00:00

Nei giorni scorsi il Rotaract Trapani-Erice (Distretto 21100 Sicilia Malta), nell'ambito del progetto “Scrigno dei Sogni”, ha donato del materiale scolastico a 20 studenti del territorio di Erice.

Il materiale scolastico è stato consegnato da Federico Siro Brigiano agli uffici dei servizi sociali comunali, alla presenza della responsabile del settore 8°, Leonarda Messina, e dell'assessora al ramo, Carmela Daidone.

«Grazie a questo bel gesto, a venti studenti bisognosi del nostro territorio, individuati dai servizi sociali, saranno così donati quaderni, cancelleria e beni d'uso scolastico personale – commentano la sindaca Daniela Toscano e l'assessora con delega ai servizi sociali, Carmela Daidone -. Ringraziamo di cuore i soci del Rotaract Trapani-Erice per questa donazione e per aver messo in piedi un progetto complessivo attento ai bisogni dei più piccoli e alle esigenze di casa famiglia e settore sociale».

“Villa Mokarta Festival” - Si è conclusa nei giorni scorsi Villa Mokarta Festival, manifestazione organizzata da VKM Lab col patrocinio del Comune di Erice. Quattro giorni all'insegna del divertimento con mercatini, mostre, dj set, spettacoli, gastronomia, l'esibizione della banda e una Corrida che hanno animato la piazza Vittime della Strada ed il quartiere di Villa Mokarta.

«Complimenti al gruppo di giovani organizzatori ed al suo presidente, Dario Di Gesù, per aver dato vita ad una serie di eventi di qualità e molto partecipati – commenta la sindaca Daniela Toscano -. La manifestazione, che ritorna dopo diversi anni, ha rivitalizzato per tre giorni il quartiere di Villa Mokarta. I ragazzi della Vmk Lab non si sono fermati un momento, hanno controllato ogni aspetto adoperandosi in sinergia con altre associazioni, con le scuole e con gli uffici comunali e creando una vera e propria rete di collaborazioni. Tutto ciò ha consentito di creare un'occasione di svago, di incontro e di socializzazione che i nostri concittadini hanno apprezzato. La vitalità e l'energia con cui questi ragazzi hanno organizzato questa manifestazione, che a mio avviso riveste anche un importante valore sociale, sta dando luogo ad un fermento del quartiere di Villa Mokarta, rafforzandone il senso di comunità e di appartenenza».