  Safina: “Agricoltura, caro voli, sanità. Da Schifani solo annunci”

25/09/2023 06:00:00

“Il Governo regionale non ha capito che quella dell’agricoltura rischia di essere una crisi sociale. Non ci saranno provvedimenti. 50 milioni di euro rischiano di essere pochi. Avevamo chiesto vendemmia verde e ci è stato detto che non si poteva fare. Avevamo dato alcune proposte, ma non sono state accolte. Il governo non manterrà l’impegno di stanziare i fondi”.



Lo ha detto il deputato regionale del Pd di Trapani, Dario Safina, intervistato a Buongiorno24, facendo il punto su alcuni temi caldi per la provincia di Trapani e per la Sicilia.

Oltre alla crisi dell’agricoltura, la politica siciliana deve fronteggiare tutti i problemi che riguardano la sanità, soprattutto quello relativo alle liste d’attesa. Sullo sfondo c’è la partita delle nomine. “Abbiamo ricordato all’assessore regionale che, al di là dei numeri, c’è una miriade di prestazioni a cui i cittadini hanno rinunciato. C’è una risposta di sanità che non è stata data e che è stata scambiata come abbattimento delle liste d’attesa. Abbiamo detto che la sanità non è solo spartirsi le nomine”, ha detto Safina.

Altro tema caldo è quello del caro voli da e per la Sicilia. “Non mi fido di Schifani, non è un presidente delle cose da fare ma è un presidente degli annunci. L’unico modo per risolvere il problema è quello di prevedere un bonus o una scontistica per i cittadini siciliani”.

Il Partito Democratico, il 27 si riunirà nella Festa dell’Unità, affronterà i temi caldi, a partire dall’immigrazione. “Il Pd non è un partito che si gonfia e si sgonfia, come Lega e Fdi, noi siamo presenti nella società”.

Ecco l’intervista integrale.