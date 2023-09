La settimana sportiva: passa il turno di Coppa l'Handball Erice, il Trapani Calcio vince ancora

25/09/2023 06:00:00

• Pallamano A1: Sconfitta per l’Ac Life Style Erice, al PalaCardella, nella gara di ritorno di European Cup contro l’H71, che ha vinto con il risultato finale di 35 a 32. Erice nonostante la sconfitta si assicura il passaggio del turno ai sedicesimi, grazie alla vittoria nella gara di andata di 10 lunghezze. Una gara sempre condotta dalla formazione delle Isole Faroe, ma, nel finale, Ekoh è riuscita a ricucire il gap e quindi ha assicurato il passaggio di turno alle proprie compagne. Erice adesso si concentrerà nuovamente in campionato con il doppio turno di mercoledì e sabato contro Cassano Magnago e Mezzocorona.

Tabellino: H71 vs Ac Life Style Erice 35-32 (17-14; 35-32).

H71: Larsen (p), Egholm E. 6, Gilladottir, Halsdottir 3, Egholm K. 2, Petersen, Arge L. 11, Av Sakroi (p), Joensen 3, Arge C. 5, Brockie, Jacobsen S. 5, Brimnes. Allenatore: Petra Freislerová.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei 3, Notarianni 1, Coppola, Tarbuch 1, Basolu 2, Pugliara 1, Gorbatsjova 2, Manojlovic 7, Farisé, Benincasa, Nkou 1, Storozhuk 2, Ekoh 11, Ramazzotti (p), Rodrigues 1. Allenatore: Nikola Manojlovic.

• Basket A2: La Trapani Shark del presidente Valerio Antonini si aggiudica la Super Coppa Lnp. Un trofeo conquistato con orgoglio al termine della gara contro Treviglio terminata 83-67. Ad assistere alla sfida anche il presidente che a fine gara è stato travolto dall’emozione, dichiarando: "È con gioia immensa che torno da Montecatini dopo una giornata che si è conclusa con uno storico trionfo del Trapani Shark in Supercoppa con una dimostrazione di forza imbarazzante a dimostrazione della bontà degli investimenti fatti durante l’estate".

Tabellino: Trapani Shark Vs Blu Basket Treviglio: 83 – 67 (22-13, 25-17, 18-15, 17-17)

Trapani Shark: Rei Pullazi 15 (2/3, 3/4), Matteo Imbro 14 (1/3, 2/8), J.d. Notae 13 (5/7, 1/3), Yancarlos Rodriguez 13 (2/7, 2/4), Joseph yantchoue Mobio 9 (4/4, 0/5), Fabio Mian 9 (0/0, 3/10), Pierpaolo Marini 8 (4/7, 0/3), Andrea Renzi 2 (0/2, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0). Allenatore: Daniele Parente.

Gruppo Mascio Treviglio: A.j. Pacher 16 (5/10, 1/2), Tommaso Guariglia 16 (5/7, 1/2), Federico Miaschi 11 (1/4, 2/8), Marco Giuri 6 (0/2, 2/7), Brian Sacchetti 5 (1/1, 0/1), Terrell Harris 5 (1/2, 1/2), Luca Vitali 3 (0/0, 1/3), Matteo Pollone 3 (0/0, 1/3), Bruno Cerella 2 (1/1, 0/1), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0). Allenatore: Alessandro Finelli.

• Volley B1: Prima uscita stagionale per la GesanCom Marsala Volley, che vince il triangolare dedicato alla memoria dell'indimenticato Coach Pietro Murania che si è giocato sabato a Terrasini. In effetti, inaspettatamente, la terza formazione che avrebbe dovuto partecipare al triangolare, l'Albaverde Caltanissetta, ha disertato l'appuntamento avvisando in tempi che non hanno consentito l'invito ad altra società pallavolistica e così, le due tribune del Geodetico di Terrasini hanno assistito a quattro battagliati set tra la formazione delle padroni di casa della Duo Rent Terrasini di Coach D'Accardo e la GesanCom Marsala Volley di Coach Campisi. Ne è uscito un anticipo di quella che sarà una sfida, anzi un derby, di serie B1 con contenuti davvero interessanti da entrambe le parti. Nel finale, si conteranno quattro set vinti dalle ospiti lilibetane con almeno due parziali assolutamente in bilico e che proiettano la fantasia dei tifosi di entrambe le realtà nell'immaginarsi un Campionato sicuramente insidioso e con un alto contenuto di tecnicità, visti i roster che le società partecipanti hanno creato.

• Calcio: in serie D il Trapani di Mister Torrisi batte in casa la Vibonese con il più classico dei risultati. Un 2-0 che fa subito comprendere quanta voglia ci sia in questa squadra di vincere il Campionato. Un match comunque difficile per i granata che riusciranno a conquistare l'intera posta in palio nel secondo tempo, prima con un gol di Sabatino al 77' minuto di gioco, e poi con il raddoppio di Balla nei minuti di recupero al termine della partita. Adesso i granata si trovano ad un punto dalla vetta della classifica ma con una partita in meno giocata. In Eccellenza il Mazara 46 vince in casa 1-0 contro il Geraci e si porta a due punti dalla vetta della classifica, il Mazara di Abbenante, invece, continua a perdere. Questa volta in trasferta a Castelvetrano nel derby contro la Folgore per 2-1. Zero punti in classifica per i gialloblù. Pareggiano il Castellammare e l'Accademia che così consolidano le proprie posizioni, altra sconfitta per il Fulgatore, stavolta in casa contro l'Aspra, che adesso si trova in zona playout. In Promozione il Marsala di Totò Brucculeri subisce due gol a Palermo contro un Cus che intende tornare al più presto in Eccellenza. Brutta partita per gli azzurri, che riusciranno soltanto a colpire una traversa con Iannotti a fine primo tempo: troppo poco per recriminare qualcosa. Adesso due match in casa che dovranno avere il sapore della riscossa per i lilibetani. Parte anche la Prima Categoria in cui giocano l'Atletico Marsala che ne prende otto in casa a Strasatti dall'Alcamo dell'ex Nanni Amodeo e la Primavera Marsala, che invece, perderà la sfida in trasferta contro il Palermo Calcio Popolare, un 2-1 che poteva essere qualcosa di diverso, ma che condanna il Team di Contrada Bosco allo zero in classifica. Di seguito gli highlights del match Trapani-Vibonese.

• Atletica: Il 44enne poliziotto maltese, Andrew Grech, ha vinto in 1:13:51 la XIV Maratonina di Sicilia-Trofeo Energia Italia, precedendo sul traguardo del Lungomare Mazzini, il connazionale Christian Micallef, secondo con il tempo di 1:14:39. Nella gara valida quale terza tappa del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Nissan Comer Sud, i due atleti dell’Isola dei Cavalieri hanno rispettato in pieno il pronostico della vigilia, conducendo la gara sin dai primi km. Terzo assoluto, primo degli italiani e vincitore del primo dei 26 titoli regionali master individuali di Mezza Maratona in palio a Mazara, è stato Fabio Cammarata della Sicilia Running Team (1:19:51), mentre tra le donne a vincere è stata la spagnola Cristina Garcia Conde della Palermo H 13.30 in 1:33:50, davanti a Luana Russo della Sciacca Running (1:39:06) e Angela Messina della Polisportiva Atletica Mazara (1:44:21). Nel Trofeo Vivi Mazara sulla distanza dei 7 km. (un giro del tracciato e valevole quale tappa del circuito provinciale di corsa su strada) hanno tagliato per primi il traguardo tenendosi per mano Alessio Giangrasso della LIPA Atletica Alcamo in 25:59 ed il compagno di squadra Vincenzo Giangrasso (stesso tempo, ma secondo in classifica). Terzo Cosimo Azzolini della Ultrarunning Ragusa (26:09), mentre tra le donne successo per Alice Mammina del Cus Palermo in 28:35 davanti ad Anna Spina della Polisportiva Atletica Mazara (33:27) e Francesca Maria Terraglia della LIPA Atletica Alcamo (33:37).

• Tennis: Terminato giovedì scorso il Torneo Sociale Doppio Misto svoltosi presso il Circolo Tennis di Valderice nell’incantevole campo immerso nella pineta comunale. Il torneo, iniziato a luglio, ha visto coinvolti 16 tennisti Soci del Circolo che si sono sfidati in due tabelloni di doppio misto. “Ringrazio i soci partecipanti che hanno accolto l’invito del Circolo - dichiara la promotrice del torneo Antonella Tibaudo. La finalissima ha visto vincente la coppia “Scalia Ninni – Manzo Giovanni” che hanno battuto “Montanti Sandra – Crapanzano Leonardo” per due set a zero (6-4 ; 7-6). “Un’altra bella attività che ha arricchito il programma estivo del Circolo Tennis di Valderice – dichiara il presidente Ninni Scalia. - Grazie a tutti i partecipanti che hanno aderito con entusiasmo al torneo e alla prossima!”