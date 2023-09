I fatti del 28 Settembre 2023: la manovrina di Meloni, lo spot Esselunga

28/09/2023 06:58:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 28 Settembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Il governo ha approvato Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, con uno scostamento di bilancio da 14 miliardi per la manovra

• Via libera alla stretta sui migranti. Tra espulsioni e rimpatri veloci, c’è una novità: la piena tutela per tutte le migranti. Anche le donne senza figli minorenni avranno accesso al massimo livello di accoglienza





• Da Meloni a Salvini, la maggioranza difende la pubblicità dell’Esselunga – quella con la bambina, figlia di divorziati, che cerca di fare riconciliare i genitori con una pesca – perché trasmette il senso della famiglia tradizionale. Polemiche

• Ieri notte una scossa di magnitudo 4.2 ha fatto tremare i Campi Flegrei e Napoli. È la più forte degli ultimi 40 anni. Tanta paura ma nessun danno a cose o persone

• Ad Alessandria un ingegnere di 67 anni ha sterminato la famiglia. Prima ha accoltellato il figlio di 17 anni nel sonno, poi ha sgozzato la moglie, la suocera e infine s’è ammazzato

• Matteo Messina Denaro è stato tumulato nella cappella del cimitero a Castevetrano. Presenti le sorelle, quelle libere, i nipoti e la figlia, tutti di nero vestiti. Ad accogliere la bara, il fratello che aveva in mano un mazzo di rose gialle. Qui l'articolo su Tp24. Intanto si è venuto a sapere che tre suore dell’Aquila hanno voluto pregare per il boss e che il suo oncologo ha ricevuto minacce



• L’ex calciatore Andrij Ševčenko, è stato nominato da Volodymyr Zelens’kyj consigliere freelance. Sta organizzando eventi per raccogliere fondi per il suo Paese.

• Pare che a Bakhmut sia tornata la Wagner (o quel che ne resta)

• Il presidente del colosso immobiliare cinese Evergrande, sparito a inizio mese, è in regime di «sorveglianza domiciliare». Sta collaborando con la giustizia

• La Camera spagnola ha negato la fiducia a Feijóo. Domani la seconda votazione

• Il processo per la morte di Regeni si farà anche se gli imputati – quattro ufficiali egiziano – non saranno presenti Lo ha deciso la Consulta

• Il giornalista Andrea Purgatori non aveva metastasi nel cervello al momento della morte. Lo dice l’autopsia

• Confermato l’ergastolo all’ex nar Gilberto Cavallini per la strage di Bologna

• Adamo Guerra, l’uomo che finse il suicidio per rifarsi una vita in Grecia, ha chiesto perdono alla famiglia. La figlia però non ci crede

• È stato condannato a 24 anni di reclusione Filippo Ferlazzo, l’uomo di Civitanova Marche che due anni fa uccise un mendicante che gli chiedeva l’elemosina

• A febbraio 12 figli della Canazei bene finiranno a processo per essersi intrufolati in una casa di villeggiatura e averla distrutta

• L’alpinista Viesturs rinuncia al record degli ottomila. Secondo lui spetta a Messner

• Il Milan batte il Cagliari 3 a 1, l’Atalanta sconfigge l’Hellas 1 a 0, l’Empoli trova i primi punti in classifica grazie alla vittoria per 1 a 0 sulla Salernitana. La Lazio torna a vincere all’Olimpico contro il Torino per 2 reti a 0, il Napoli asfalta l’Udinese per 4 a 1. Prima sconfitta per l’Inter, che cade contro il Sassuolo per 2 reti a 1

• Rino Gattuso è il nuovo allenatore del Marsiglia

Titoli

Corriere della Sera: Manovra, dote da 14 miliardi

la Repubblica: «Processate i killer»

La Stampa: Deficit, l’Italia sfida la Ue / Giorgetti: «No ai condoni»

Il Sole 24 Ore: Conti 2024, il debito scende solo dello 0,1% / Giorgetti: «Pesa l’effetto dei bonus edilizi»

Avvenire: Migranti, la stretta

Il Messaggero: In manovra il taglio dell’Irpef

Il Giornale: Una bimba spaventa la sinistra

Leggo: Ingegnere stermina la famiglia

Qn: Più deficit per tagliare cuneo e tasse

Il Fatto: Non hanno soldi? Qui ci sono / 37miliardi, ma serve coraggio

Libero: Sinistra fuori di pesca

La Verità: Migranti basta con i finti minorenni

Il Mattino: Manovra, sì al taglio dell’Irpef

il Quotidiano del Sud: È il debito la prova di verità / sui mercati del governo Meloni

il manifesto: Il secolo / armeno

Domani: Meloni presenta la sua manovrina / Ma i conti rischiano la bocciatura Ue