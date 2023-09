Sicilia, donna muore travolta da un camion dell'esercito. Grave un motociclista a Partinico

28/09/2023 14:15:00

Una donna è morta e un motociclista è rimasto gravemente ferito, in seguito a due incidenti avvenuti, il primo in centro a Palermo e il secondo sulla strada statale 113 a Partinico.

La donna, Maria Bignardelli, di 76 anni, stava attraversando la strada in viale Lazio all'incrocio con la via Alpi, quando è stata investita in pieno da un camion dell'esercito. I sanitari del 118 hanno provato in tutti i modi di salvarla, ma le lesioni riportate non le hanno dato scampo. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Palermo per i rilievi del caso.

Si trova in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso, il motociclista, che a Partinico, lungo la statale 113, si è scontrato con una Mercedes, mentre di trovava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. L'uomo che avrebbe perso il casco nel violento impatto, ha riportato diverse lesioni.

Da una prima ricostruzione sembra che il motociclista abbia urtato con lo scooter la parte posteriore sinistra dell'auto. L'uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto sul rettilineo della strada statale vicino all’uscita per l'autostrada.

La polizia municipale si sta occupando dei rilievi con il supporto dei carabinieri. Sul posto anche gli operai dell’Anas per lo sgombero della carreggiat dai detriti.