I fatti del 2 Ottobre: governo senza soldi, 21 nuovi cardinali, i debiti di Forza Italia

02/10/2023 06:48:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 2 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il governo ha chiesto al Parlamento di ignorare il percorso di risanamento dei conti pubblici e di contrarre nuovo debito. Le casse sono vuote. Superbonus, tassi alti e crisi economica si fanno sentire. Nel 2025 l’indebitamento dello Stato supererà i 3 mila miliardi di euro, spenderemo in interessi più o meno quanto spendiamo in sanità

• Il Tribunale di Catania ha giudicato illegittimo l’ultimo decreto di governo sui migranti (il trattenimento dei richiedenti asilo, la cauzione, etc.). Il Viminale vuole fare ricorso





• All’hotel Ariston di Paestum, grande convention di Forza Italia. Il partito ha dieci milioni di euro di debiti, i figli di Berlusconi non vogliono più sganciare un euro

• Con una cerimonia in piazza San Pietro sabato mattina Papa Francesco ha creato 21 nuovi cardinali, di cui 18 saranno elettori al prossimo conclave. Ora gli elettori nominati da Francesco sono 99 su 137, superano cioè la soglia dei due terzi necessaria per determinare il nuovo Pontefice

• Michele Santoro ha presentato la sua nuova lista al teatro Ghione di Roma, ha ottenuto il sostegno di Fausto Bertinotti, Valeria Golino, Marisa Laurito, Fiorella Mannoia e Piergiorgio Odifreddi



• Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano, con lui c’è Chiara Ferragni

• A Primavalle un signore ha ucciso la madre a coltellate, in Piemonte un giovane disoccupato ha fracassato la testa al vicino poi gli ha tagliato la gola, a Biella un tossico è stato trovato morto in un cassonetto, vicino a Modena a un uomo di 64 anni, al culmine di una lite, uccise a coltellate madre e fratello

• I socialdemocratici di Robert Fico, nazionalista di sinistra e filorusso, premier già tre volte, hanno vinto le elezioni in Slovacchia

• C’è una fazione di repubblicani di ultradestra che, al Congresso, rema contro il sostegno militare a Kyiv.

• Oltre 100 mila persone stanno abbandonando il Nagorno-Karabakh. Un esodo biblico

• Gérard Depardieu, sotto inchiesta per «stupro» e «violenze sessuali», negando le accuse, ha scritto una lettera al quotidiano Le Monde per difendersi dalle accuse

• Ilary Blasi è stata all’Oktoberfest. Totti invece pare sia su uno yacht a Montecarlo

• Dopo la clamorosa sconfitta a Genova, la Roma s’è risollevata: ha vinto 2 a 0 contro il Frosinone all’Olimpico. La Juve ha pareggiato 0 a 0, Bologna Empoli 3 a 0, Udinese Genoa 2 a 2

• La squadra europea ha vinto l’edizione n. 43 della Ryder Cup, la coppa di golf America vs. Europa, che quest’anno si giocava a Roma

• È morto Tommaso Accardo. Attore. Noto per essere stato la spalla di Fiorello in tivù e in diverse pubblicità. Fiorello lo chiamava Tommasino. Lo voleva con sé in tutti i suoi show, i loro dialoghi surreali conquistavano. Aveva 84 anni

Titoli

Corriere della Sera: Timori per gli aiuti a Kiev

la Repubblica: Caccia a dieci miliardi

La Stampa: Tajani: «Inevitabile fare debito»

Il Sole 24 Ore: Qualità dell’aria. Smog oltre i limiti / in 58 città: allarme / da Monza a Padova

Il Messaggero: Inflazione, l’accusa del Mef / «Colpa della corsa ai profitti»

Il Giornale: I segreti della toga pro-Ong

Leggo: Sconti al via, partenza lenta

Qn: Urso: il patto sui prezzi aiuta i redditi bassi

Il Fatto: Usa, Slovacchia, Polonia & C. / Il fronte pro Kiev perde i pezzi

Libero: Berlino salva africani / coi confini degli altri

La Verità: Il programma del partito di Amato: l’invasione dei rifugiati economici

Il Mattino: Inflazione, l’accusa del Tesoro

il Quotidiano del Sud: Tajani può giocare con Forza Italia /La partita repubblica di Ugo La M

Domani: Le Olimpiadi infernali / Milano – Cortina è una via crucis