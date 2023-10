Custonaci, al via la Scuola di Teatro. Ecco come candidarsi

02/10/2023 18:30:00

Prende il via a Custonaci la Scuola di Teatro, per adulti (sopra i 16 anni), che sarà avviata presso il Teatro Comunale "Vito Poma". I moduli di insegnamento saranno curati da: Leonardo Torre, Coreografie e Musical; Francesco Lambri, Drammaturgia; Cocò Gulotta, recitazione; Ivan Alabrese, elementi di regia.

Per partecipare ai provini, bisogna presentarsi il 6 ottobre alle 18:30 al Teatro Comunale "Vito Poma" in via Ugo Foscolo a Custonaci, avendo tanta voglia di raccontarsi e portando un breve estratto teatrale. Si può inviare la candidatura inviando una mail a: attiuniciaps@gmail.com. Le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 20:30. Il team atti unici sta, inoltre preparando il progetto: Il teatro dei ragazzi, un'attività di "Teatro Gioco" per ragazzi dai 6 ai 15 anni. Il teatro Poma è stato affidato per cinque anni all'Associazione di Promozione Sociale (APS) Atti Unici dal 24 maggio scorso. LA direzione artistica è di Grabriella Matranga.

Ecco le biografie degli insegnanti del corso di teatro a Custonaci:

Leonardo La Torre - Coreografie e Musical . Dopo la maturità linguistica, diventa coreografo e successivamente capo animazione nei villaggi turistici, trasformando la sua passione per la danza in lavoro. Operatore del massaggio sportivo e del benessere certificato presso Csen Trapani; istruttore di fitness Group presso la Fif. Artista poliedrico dalle mille sfaccettature, dal 2001 è direttore artistico della Musica-Teatro-Danza “Liberi Ragazzi”, realtà teatrale custonacese. Numerose le partecipazioni ad eventi e manifestazioni; molteplici le sue interpretazioni nel settore coreografico e nei musical; Attore e coreografo: 2019. i Mercuzio nel musical “Nel cuore di Verona”. -2013. nel musical “Fame di successo”, 2011. nel musical “Tribute to Micheal Jackson.

-2010. nella commedia musicale “Aggiungi un posto a teatro” Nel 2019-2020 partecipa come attore ai drammi “Io Anna Frank” e “Il silenzio è mafia” sui temi della legalità. Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo dal titolo “Prima che finisca la notte” con la

Echos Edizioni e nel 2023 esce la sua seconda pubblicazione dal titolo “Sarà l’amore a scegliere noi”.

Francesco Junior Lambri (presidente Atti Unici) - Drammaturgia Laureato in Scienze dell’educazione dove ha conseguito il titolo di educatore socio pedagogico, attualmente iscritto in scienze dello spettacolo. Drammaturgo e regista ha scritto e diretto decine di produzioni teatrali e pubblicato una raccolta di testi “Bang” (edizioni 500g), impegnato attualmente nell’ambito sociale in strutture dedicate a fasce di utenze minorili e migranti.

Cocò Gulotta - Recitazione - Dal 1986 si occupa di Teatro, di Musica e Televisione. Nel '91 si laurea al Dams di Bologna.

È Attore, Drammaturgo, Cantautore, Presentatore e Regista. Insegna recitazione e cura la Direzione Artistica di Festival e Rassegne musicali e teatrali. Oltre a numerose esperienze come attore e regista nei più importanti teatri italiani, fra le produzioni di particolare rilevanza ha all'attivo la pubblicazione di due Album con il progetto di teatro-canzone "Bottega Retrò" (con Al Di Rosa), la partecipazione da coprotagonista al Film per la Tv "La mossa del cavallo" (Rai1 - Palomar - regia G.Tavarelli con Michele Riondino - 2018) e alla miniserie "La vita promessa 2" (Rai1 - Picomedia - regia Ricky Tognazzi con Luisa Ranieri - 2019, 2022 film: la Primavera Della mia Vita (dimartino/colapesce) - 2023 per RAI - Makari 3I LEONI DI SICILIA - 2023 - regia Paolo Genovese ; Makari 3 - 2023 - regia Monica Vullo e Riccardo Mosca. LA CONCESSIONE DEL TELEFONO - di A.Camilleri - con Alessio Vassallo - regia di Giuseppe Dipasquale

Ivana Alabrese - Elementi di regia - Autore drammaturgo, docente, attore, formatore, regista Teatrale, consulente alla Regia.

Laureato in Lettere lavora in qualità di "docente-esperto Drammaturgo" presso le scuole di

ogni ordine e grado. Nella sua formazione di attore nella scuola del Teatro Stabiledell' Umbria ha avuto tra i grandi maestri: Nicolaj Karpov fondatore della Scuola di Biomeccanica Teatrale di Mosca, Francis Pardeilhan attore e membro dell'Odin Teatret diretto da Eugenio Barba, Ludwig Flaschen Roberto Ruggieri Regista.etc.

In qualità di Docente formatore Teatrale ottiene l'ingaggio in un Progetto di "Scuola d'Arte Drammatica biennale" all'interno del Liceo Scientifico di Trapani, assieme, tra gli altri allo scrittore e sceneggiatore Giacomo Pilati.

Pratica pressoché esclusivamente un “Teatro d'autore”, mirando a scrivere sempre una drammaturgia originale, unendo il linguaggio cinematografico e quello teatrale in un connubio dinamico dal quale nasce il "cine-teatro".

Alle Associazioni di Teatro amatoriale del territorio, offre "formazione e consulenza alla regia" definendole il vero "vivaio degli Attori della Città, tra i suoi lavori ultimi di impegno civile si annoverano "La mafia uccide il silenzio pure"- “Il silenzio è mafia…da Impastato a Manca”; “Falcone: la mafia non è affatto invincibile”; “Resurrectio: stop al femminicidio”.