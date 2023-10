Alcamo, un talk e il dog village per i 50 anni della Adragna Pet Food

03/10/2023 08:00:00

Due eventi, il 5 ottobre alle ore 17 alla Sala Rubino del Centro Congressi Marconi di Alcamo e la mattina di giorno 8, dalle 9.30, al Dog Village in Piazza Ciullo e Atrio del Collegio Gesuiti fino alle 13. Questi gli eventi principali per i festeggiamenti dei 50 anni di Adragna Pet Food.

Adragna Pet Food è l’unica azienda in Sicilia, con sede ad Alcamo, che da 50 anni produce cibo per animali. Cinquant’anni di sfide, di passaggi di testimone. Vincenzo Adragna, CEO dell’azienda che porta il suo nome, e prima di lui quello del padre, ha avuto subito chiara la sua mission: portare la sua azienda fuori dai confini regionali fino ad un mercato internazionale per esportare più che un Made in Italy un eccellente Made in Sicily.

E anche dall’estero, nelle giornate dal 4 all’8 ottobre, arriveranno ad Alcamo alcuni dei clienti di Adragna Pet Food: arriveranno da Cipro, dalla Nuova Caledonia, dall’Ucraina, dalla Nigeria, da Israele e da ogni parte della Sicilia, dell’Italia e dell’Europa, per un grande meeting aziendale e per due importanti eventi che Vincenzo Adragna ha desiderato offrire alla sua città.

giovedì 5 ottobre al Centro Congressi Marconi ad Alcamo con un Talk che affronta il delicato, spesso complicato, mondo del cane sotto diversi aspetti. A condurre sarà la giornalista Stefania Renda.

Tra gli ospiti Salvatore Tuzzolino di ‘Il Cane e la Mente’, educatore cinofilo, che entrerà nel vivo della mente del cane, di cosa pensa lui e di come, a volte sbagliando, pensiamo noi di lui. A seguire sarà la volta del dott. Giuseppe Daidone, referente di un importante progetto Lions dal nome ‘Con il fiuto ti aiuto’: i cani ‘allerta diabete’ sono in grado di fiutare una crisi ipoglicemia già 20 minuti prima che questa si manifesti e, opportunamente addestrati, sono in grado di avvisare e cercare aiuto. A concludere l’incontro il dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe, esperto cinofilo, che nella qualità di Garante Regione Siciliana per la tutela dei diritti degli animali, relazionerà sul suo incarico dinanzi al Sindaco, Domenico Surdi, e agli Assessori presenti. L’augurio di Adragna è

che si possa porre l’accento su quanto preziosi possono essere i nostri amici a quattro zampe, di fare comunità attorno ai buoni valori di rispetto e buone pratiche. Sarà anche l’occasione per ascoltare il Coro Francesca Adragna.

Domenica 8 ottobre con il Patrocinio gratuito del Comune di Alcamo, Adragna e il suo staff, sotto la direzione creativa e organizzativa di Prìo Studio che ha ideato e curato tutti gli eventi di questo anniversario, trasformeranno Piazza Ciullo e l’Atrio del Collegio dei Gesuiti in un grande Dog Village.

Moltissime le attività da fare, anche insieme ai propri cani. A disposizione di tutti e gratuitamente, chiunque potrà avere la consulenza gratuita degli esperti educatori cinofili di ‘Il Cane e la Mente’, pronti ad ascoltare e a dare consigli su tutti gli aspetti legati alla convivenza, a volte difficile, con il proprio cane. Contemporaneamente, per la prima volta ad Alcamo, una grande piscina accoglierà i cani addestrati dall’Associazione Cani di Salvataggio. Sotto la guida del presidente nazionale Alessandro Montes e del suo Team, i cani si tufferanno per salvare i bagnanti che simuleranno un annegamento. E ancora, sotto la loro guida, dimostrazioni di Rally Obedience, e di ricerca olfattiva di persone ‘disperse’. Chi lo desidera potrà anche fare il famoso ‘battesimo dell’acqua’ al proprio cucciolo. "Siamo entusiasti di condividere con la nostra Città e con quanti ci raggiungeranno da più lontano, questi preziosi momenti che per noi costituiscono occasioni di scambio, di inclusione, di attenzione verso i nostri amici animali - dichiara Vincenzo Adragna - che sempre più entrano nelle nostre case ed entrano a far parte della nostra famiglia. Da una conoscenza più approfondita, dal rispetto e da una corretta convivenza possiamo crescere e migliorare come comunità risolvendo ad esempio

uno dei temi che ci sta tanto a cuore, il randagismo".