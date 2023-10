Sicilia, paura all'Università per un uomo armato di fucile

11/10/2023 21:42:00

Paura a Palermo, nella zona dell'Università, per uomo che se ne va in giro con in braccio un fucile che poi si è rivelato un giocattolo.

Questa mattina una studentessa ha chiamato le forze dell'ordine denunciando la presenza di un uomo armato nei pressi della stazione della metropolitana Palazzo Reale-Orléans, vicino all'ingresso dell’Ateneo. Si tratta di una persona con problemi psichici (foto Livesicilia)

La ragazza ha cercato riparo in un edificio, altri studenti hanno fotografato l’uomo che se ne andava in giro con il fucile lungo corso Tukory.

I poliziotti dopo averlo cercato per un po' lo hanno fermato nella sua abitazione a Boccadifalco, trovando anche l’arma giocattolo.