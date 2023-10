Promozione: il Marsala vince a Casteltermini e migliora la classifica

15/10/2023 19:30:00

Vince in trasferta a Casteltermini con un gol di Vetrano, il Marsala di capitan Genesio nella sesta giornata del Campionato di Promozione Sicilia girone A. Un Marsala bisognoso del riscatto si presenta in campo a Casteltermini con una squadra a trazione anteriore con Vetrano e Cejas a sostegno delle due punte Iannotti e Rustico. Il nuovo arrivato Jonathan affianca in centro al campo Taormina ed un avanzato Meo che si alterna sulla fascia con Mamone. Subito se ne vedono gli effetti perché già dai primi istanti di gioco gli azzurri premono sull’accelleratore producendo almeno due palle pericolose per la porta difesa dall’estremo Licata. Al 15’ Cejas si vede anticipato sempre da Licata dopo un cross di Mamone ed al 38’, prima Rustico e poi Cejas, su un cross di Meo, sbagliano l’appuntamento con il gol. Marsala padrone del campo che contiene anche le ripartenze dei padroni di casa che mai si rendono pericolosi nei confronti della porta difesa da Barbera.

Ripresa arrembante per gli azzurri che pressano il Casteltermini in ogni parte del campo, cercando di creare occasioni che i padroni di casa riescono comunque a contrastare grazie alla folta difesa predisposta da Mister Guida. Match che si sblocca in favore degli azzurri al 17’, su calcio d’angolo di Meo, con ”El Pampa” Vetrano che ribadisce in rete la relativa respinta della difesa vagante in area. Provano i padroni di casa a riprendere la partita, ma il Marsala in ripartenza continua ad essere pericoloso. Al 35’ sarà il Casteltermini ad impensierire Barbera su calcio d’angolo, ma il portiere azzurro blocca bene in presa alta. Altra palla pericolosa per il Casteltermini al 40’ grazie ad una pericolosa punizione deviata da Barbera in angolo grazie ad una spettacolare parata. Finirà così, con l’abbraccio liberatorio degli azzurri a centro del campo a sugellare una buona prova tutta cuore e gambe che ben fa sperare sul proseguo di questo difficile torneo.

Tabellino: Casteltermini – FC Marsala 0-1

Marcatori: 17’ st Vetrano (M).

Ammoniti: Salas (C), Genesio (M), Vetrano (M), Barbera (M).

Casteltermini: Licata, Agnello (26’ st Aiello), Dorre, Owusu, Sclafani, Korankye, Frantz, La Rocca (15’ st Salas), Noto (26’ st Iyinbor), Batayev (28’ pt Cassama), Aksoy (15’ st Chiarelli). Allenatore: Giuseppe Guida.

FC Marsala: Barbera, Genesio, Meo, Rallo F., Jonathan, Taormina, Mamone, Vetrano, Rustico, Iannotti, Cejas. Allenatore: Totò Brucculeri.

Arbitro: Sig. Angelo Varchi di Palermo.

Assistenti: Sig.ri Fabio Marino ed Alessandro Titi di Palermo.