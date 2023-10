Scuola. Il Giovanni XXIII-Cosentino di Marsala a Didacta Sicilia

15/10/2023 16:00:00

L'I.S. Giovanni XXIII- Cosentino di Marsala, guidato dalla Dott.ssa Maria Luisa Asaro, ha partecipato alla Fiera Didattica Sicilia,evento chiave per l'innovazione educativa nella regione Sicilia, con sei docenti provenienti dal Liceo Classico, dall' ITT "P.Mattarella" e dall'Istituto Professionale.



I prof.ri Ignazio Pizzo , Daniele Tranchida , Rossella Marino , Roberta Impiccichè , Giovanni Nasosti e Massimiliano Siragusa hanno condiviso l'obiettivo comune di esplorare nuove strategie pedagogiche e sfruttare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale (IA) nell'ambito dell'istruzione, con particolare riguardo alla loro integrazione nella didattica. Per questo motivo hanno partecipato a workshop, seminari e convegni specifici focalizzati sull'utilizzo di chatbot educativi, sistemi di tutoraggio virtuale e altre soluzioni basate sull'IA per integrare questi elementi nella didattica e creare lezioni più coinvolgenti e interessanti, nella certezza che questi strumenti, già di largo uso tra i giovani, presentino potenzialità eccezionali ma anche grandi rischi se non utilizzati con grande spirito critico .

Ma la Fiera non si è limitata solo all'intelligenza artificiale : sono state approfondite tematiche legate allo sviluppo di ambienti immersivi per la didattica, compresi quelli di simulazione , a progetti erasmus plus, alla Robotica educativa ed industriale , alle metodologia IDEAL per le STEM, allo sviluppo di ambienti interattivi e di apprendimento per la formazione e il consolidamento delle abilità e strategie metacognitive.

La partecipazione alla Fiera ha messo in evidenza l'importanza della formazione dei docenti per la personalizzazione degli apprendimenti e la necessità imprescindibile di introdurre innovazioni per rendere più efficace la didattica, anche nell'ottica dell'inclusione.

SANTA NINFA. Un incontro intenso quello che si è tenuto venerdì mattina nell'auditorium dell’Istituto comprensivo «Luigi Capuana» di Santa Ninfa. Un incontro sulla legalità con Giovanni Paparcuri, sopravvissuto all'attentato al magistrato Rocco Chinnici nel 1983 (rimase gravemente ferito nell'attentato).

Tante le autorità presenti all'incontro: il maresciallo della stazione dei carabinieri di Santa Ninfa, Antonio Chiriatti, il presidente del Consiglio comunale Nicola Biondo, l'assessore alla Pubblica istruzione Maria Terranova, i consiglieri Silvana Glorioso, Rosario Pellicane e Martina Stallone. L'incontro, ideato e promosso dall'attivista Vittorio Chiaramonte ha coinvolto in maniera totalizzante tutte le classi della scuola media.

Toccanti le parole e la testimonianza di Paparcuri, accompagnate dall'esecuzione di alcuni brani musicali. Per la dirigente dell'Istituto, Maria Letizia Gentile, «l'incontro ha offerto agli alunni importanti e significativi spunti di riflessione e ha favorito la conoscenza, non solo sotto il profilo professionale ma anche umano, di magistrati come Rocco Chinnici e Giovanni Falcone».