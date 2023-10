Promozione: il Marsala vince bene in casa e muove la classifica

23/10/2023 07:00:00

Ottima affermazione casalinga sul Partinicaudace dell’FC Marsala di Mister Totò Brucculeri nella settima giornata del Campionato di Promozione Sicilia girone A. Un match di sacrificio e belle trame di gioco per entrambe le squadre che si son date battaglia vera onorando la maglia indossata al cospetto soltanto di poche persone tesserate accreditate dalle due società che hanno potuto godere di uno spettacolo vero e divertente che però senza la cornice del pubblico si è svuotato di qualsiasi valore anche sportivo. Una situazione adesso imbarazzante visti i ritardi nella consegna dell’impianto sportivo che non solo sta creando disagi economici al sodalizio lilibetano, ma che sta continuando ad esasperare i tantissimi appassionati di Calcio che da troppo tempo patiscono la lontananza dagli spalti del Municipale Lombardo Angotta non potendo seguire dal vivo le sorti della propria squadra.

La cronaca: dal fischio di inizio del Sig. D’Aguanno sarà il Marsala ad imbastire azioni di gioco provando ad insidiare la porta difesa da Versaci che ingaggerà un duello personale con Rustico tanto da neutralizzare abilmente almeno due palle gol nei primi minuti di gioco. Saranno gli ospiti al 9’ del primo tempo ad andare in vantaggio con Pirrotta che tramuta in gol un cross dalla destra. La reazione del Marsala si concretizzerà al 25’ sempre del primo tempo con il “Pampa” Vetrano che si inserirà velocemente nell’area avversaria dalla sinistra e segnerà il gol del pareggio, suo terzo personale di stagione. Non mollano la presa capitan Genesio e compagni che si rendono conto di poter vincere la partita ed imbastiranno azioni su azioni fino a quando Iannotti, con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 34’, porterà in vantaggio i lilibetani. Passerà qualche minuto ed una veloce ripartenza con palla a terra degli azzurri consegnerà una ottima palla a Rustico che si accorge della migliore posizione di Iannotti e gli passa la palla con un gioco di prestigio consentendo un grande gol all’attaccante argentino. Nel secondo tempo, sicuramente di marca ospite, il Marsala diverrà pericoloso in ripartenza, ma sarà nuovamente Versaci a parare a Rustico un tiro pericolosissimo da distanza ravvicinata. Sul capovolgimento di fronte il Partinicaudace con Scrozzo al 15’ segnerà il gol del 3-2. Gli ospiti cercheranno il pareggio ma la difesa del Marsala reggerà bene il confronto acquisendo così l’intera posta in palio.

Tabellino: FC Marsala - Partinicaudace 3-2

Marsala: Barbera, Genesio, Meo (20’ st Pulizzi), Rallo F., Jonathan, Taormina (30’ pt Damonte), Mamone, Vetrano (14’ st Rallo C.), Rustico (28’ st Bonfratello), Iannotti, Cejas (40 st Di Girolamo). Allenatore: Totò Brucculeri.

Partinicaudace: Versaci, Lafar (31’ st Corso), Maranzano, Anselmo, Lo Gaglio, Celestra, Calafiore (1’ st Scardina), Scrozzo, Pirrotta, Ferrante, Longo (40’ st Foglia). Allenatore: Girolamo Bellomo.

Reti: 9’ pt Perrotta (P), 25’ pt Vetrano (M), 34’ pt Iannotti (M), 40’ pt Iannotti (M), 15’ st Scrozzo (P).

Ammoniti: Jonathan (M), Genesio (M), Maranzano (P), Ferrante (P).

Arbitro: Sig. Giuseppe Pasquale D’Aguanno della sezione di Marsala.





Sig.ri Vincenzo Settipani e Riccardo Roccia entrambi della sezione di Trapani.