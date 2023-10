Alcamo, ecco gli orari di apertura dei cimiteri da oggi e fino al 3 novembre

27/10/2023 09:10:00

Per il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 27 ottobre al 3 novembre è disposta l’apertura dei cimiteri comunali di Alcamo, Spirito Santo Nuovo, Spirito Santo Vecchio, Cappuccini Nuovo, Cappuccini Vecchio, SS Crocifisso con orario continuato, per le visite, dalle ore 7:30 alle ore 17:30.



I lavori di pulizia presso le sepolture da parte dei privati e i piccoli interventi manutentivi potranno essere effettuati entro e non oltre il 30/10/2021; mentre i lavori e gli interventi di qualsiasi entità presso le sepolture dei privati potranno essere effettuati entro e non oltre il 27 ottobre; le estumulazione/esumazioni saranno sospese dal 26/10/2023 al 03/11/2023; sono garantiti i seppellimenti d’urgenza; Sempre dal 27 ottobre al 3 Novembre è vietato l’ingresso a qualsiasi veicolo destinato al trasporto privato (anche per gli autoveicoli destinati al servizio di disabili muniti di permesso); depositare dentro i cimiteri comunali ed in prossimità di sepolture utensili vari e rifiuti di qualsiasi genere; la sosta di automezzi in prossimità dei cancelli d’accesso ai cimiteri nonché la fermata nella stradina di accesso laterale al cimitero Spirito Santo Nuovo; infine è vietata qualsiasi forma di pubblicità, l’effettuazione di fotografie e qualunque altro atto contrario al pubblico decoro.

“come ogni anno abbiamo predisposto tutto affinché la fruizione dei cimiteri comunali durante il periodo di commemorazione dei nostri cari possa avvenire nel migliore dei modi. Inoltre, sono previsti due autobus della ditta GLOBAL SERVICES MOBILITY Soc. Coop. A.R.L. di Trapani, il 1^ e il 2 novembre per agevolare coloro che desiderano recarsi al cimitero e non possono farlo autonomamente. Il servizio è gratuito”, l’assessore alla cura dei cimiteri, alla polizia cimiteriale e alla viabilità Vito Lombardo.

Servizio per i giorni 1- 2 novembre Commemorazione dei defunti

Il servizio, con due autobus, inizio alle ore 07.30 e ultima corsa alle ore 18.00, è articolato con una corsa ogni 30 minuti, dalle aree di parcheggio in Piazza della Repubblica e zona Cimitero. Percorso – Piazza della Repubblica – Piano Santa Maria - Via Maria Riposo – Viale Europa – Viale Italia – piazza Pittore Renda – Corso G.le dei Medici - Via U. Foscolo – Piazza San Pio da Pietrelcina – Via Orto di Ballo – Via Spirito Santo – Via San Gaetano Zona Cimitero.

A decorrere dal 4 Novembre 2023 i cimiteri saranno aperti ai cittadini per le visite ai defunti tutti i giorni, secondo gli orari consueti: mattina dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 13:00; pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Il mercatino anticipato- La Direzione 1, area Sviluppo Territoriale del Comune di Alcamo informa la cittadinanza che, il mercatino settimanale del mercoledì, considerata la coincidenza con il 1^novembre, Festa di Ognissanti, sarà anticipato a domenica 29 Ottobre.