A Favignana arriva il Garante della persona disabile

28/10/2023 16:00:00

L’Amministrazione comunale di Favignana ha deciso di istituire la figura del Garante della persona disabile. L’iniziativa rientra nell’ambito di un più ampio programma finalizzato ad agevolare i soggetti diversamente abili “con servizi di sostegno non solo economico ma anche sociale, per rendere più semplice l’accesso all’offerta socializzante, culturale e ricreativa della città”.

Nelle settimane scorse l’Amministrazione comunale ha deliberato l’avvio del servizio di trasporto in aliscafo gratuito per i soggetti disabili residenti nelle isole.

"L'istituzione della figura del Garante della persona disabile è un atto dovuto per un'Amministrazione attenta alle problematiche sociali della comunità”, dice il sindaco Francesco Forgione.

“Il Garante sarà un punto di riferimento importate per le famiglie e un supporto fondamentale per chi ne avrà necessità", spiega l’assessore Monica Modica con delega ai Servizi sociali. La delibera è stata già trasmessa al Consiglio comunale che dovrà ora esaminarla e votarla. “Siamo certi - dice l'assessore Modica - che il Consiglio si attiverà al più presto consentendo al nostro Comune e all’intera comunità egadina di compiere un importante passo in avanti”.